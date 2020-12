Nyakunkon az ünnepek, ezért a politikusok most azon vannak, hogy majd a kijárási tilalom ne fájjon annyira

Martin Klus (SaS) külügyi államtitkár a hétfői kormányülés előtt kijelentette: bízik benne, hogy ha a kormány be is vezeti a kijárási tilalmat, ahogy azt a járványügyi bizottság múlt pénteken javasolta, ez nem fog változtatni a külföldről hazaérkező szlovák állampolgárokra vonatkozó feltételeken.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

Hozzátette: ha hétfőn összeülne a központi válságstáb, két olyan újdonságot is bemutatnának, amelyek inkább megkönnyítenék az országba való visszatérést. Az egyik, hogy az Európai Bizottság ajánlásával összhangban elismernék az antigén teszteket is. Erről rövidesen egyeztetni fognak a szomszédos államok képviselőivel. A másik, hogy a családtagok elmehetnének a környező országok területén lévő repülőterekre a hazautazó rokonaikért. Klus szerint járványügyi szempontból is jobb, ha a hazaérkezőt egy rokona szállítja Szlovákiába, mint ha tömegközlekedéssel vagy taxival utazna.

Pénteken írtunk arról, hogy a járványügyi bizottság az ország szigorúbb, - az októberihez hasonló - lezárását követeli: csak munkába, üzletbe és természetbe lehetne kimenni és a járások közti átjárást sem javasolják.

TASR