Új öltözővel bővült a dunaszerdahelyi tűzoltóság

Hivatalosan is átadásra került a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltóság újonnan épített és berendezett öltöző helyisége kedden.

Egy beérkező vészjelzést követően a tűzoltóknak mindössze egyetlen perc áll a rendelkezésükre, hogy magukra öltsék egyenruhájukat, s indulásra készen beüljenek a tűzoltóautókba. Hosszú ideje már, hogy a dunaszerdahelyi lánglovagok mindezt öltöző nélkül oldották meg. Mostanra viszont sikerült kiküszöbölniük ezt a hiányosságot, s egy szakszerűen berendezett helyiséget alakítottak ki e célra.

„Mindenki külön szekrényt kapott, ahol tárolni tudja a bevetési ruháját. Padok is helyet kaptak az öltözőben, összességében viszont úgy próbáltuk berendezni a helyiséget, hogy az emberek kényelmesen elférjenek, ne akadályozzák egymást az öltözködésben. Ezzel is biztosítva az elkészülésük és kivonulásuk gyorsaságát. Nem utolsó szempont az sem, hogy mostantól nemcsak a bevetés előtt, de az után egyaránt fűtött, erre a célra kialakított hely áll majd a rendelkezésükre, hogy le tudják venni magukról az egyenruhát” – magyarázta Lelkes István, a Dunaszerdahelyi Járási Tűzoltóság igazgatója, aki továbbá azt is elmondta, az öltöző létrejöttét több járásbeli cég és magánvállalkozó támogatta.

„Sokakat megszólítottunk, és egytől egyig mindenki szívesen segített nekünk, amiért nagyon hálásak vagyunk. Mindenki azt tette hozzá, amit éppen tudott. A munkálatokat maguk a tűzoltók végezték el. Ügyes embereink vannak, probléma nélkül megoldottak mindent”

– húzta alá az igazgató.

(SzC)