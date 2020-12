Forró Krisztián szerint a tárgyalások folytatódni fognak, de lehet, hogy nem hármasban - Interjú

A pártelnök szerint az MKP az árkok betemetésében, nem pedig kiásásában érdekelt. Szerinte szerdán, a rendkívüli sajtótájékoztató ellenére léptek egyet az egység irányába

Fotó: Paraméter

Az MKP és a Híd ezután kettesben folytatja a tárgyalásokat, azzal, hogy az Összefogás csatlakozhat, ha akar, de az alapot ez a két párt fogja alkotni?

Mi most megtettük a következő lépést ahhoz, hogy az egység létrejöjjön. Mi az árkok betemetésében vagyunk érdekeltek, abban, hogy közösségünkben az egyesülési folyamat tényleg elinduljon. Úgy érezzük, hogy ezzel megtettünk egy újabb lépést, és természetesen szeretnénk, hogy a többiekkel is közösen, létre tudjuk hozni az egységet. A tárgyalások a következő időszakban is folytatódni fognak, más pártokkal is, mindenkivel, aki érdekelt az egységben.

Konkrétabban kérdezek: a következő tárgyalási alkalomra csak a Hidat hívják, vagy a Hidat és az Összefogást is?

Mi tárgyalni fogunk a Híddal is, tekintettel arra, hogy a dolgok nagy részében meg tudtunk egyezni, és tárgyalni fogunk az Összefogással is.

Együtt vagy külön-külön?

Mi eddig sem zártunk ki senkit. Volt igény korábban is a bilaterális tárgyalásokra, mi a háromoldalú tárgyalásokat részesítettük előnyben, ezért volt tegnap is háromoldalú megbeszélés. Eddig bilaterális tárgyalások nem folytak.

Ezután lesznek?

Előfordulhat, hogy igen.

- lpj -