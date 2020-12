Hulladékgyűjtő-udvarok építésén kaszálhattak keleten, Krasznahorkaváralja polgármestere után nyomoz a rendőrség, a támogatásokat Peter Žiga és Nagy József írták alá

Peter Žiga és Nagy József miniszterek hagyták jóvá azokat az uniós támogatásokat, amelyeket négy kelet-szlovákiai faluban használtak fel hulladékgyűjtő-udvarok kiépítésére. Az ügyeket vizsgálta az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF), a krasznahorkaváraljai gyűjtőudvar talán még mindig nem működik. A falu ráadásul már 40 ezres bírságot is fizet a túlárazott megvalósítás miatt. Az ügyet a DennikN bontotta ki.

Fotó: Facebook

Négy kelet-szlovákiai falu – Krasznahorkaváralja, Somodi, valamint Jaklovce és Veľký Folkmar – környezetvédelmi beruházását is ugyanaz a két cég valósította meg: az EURO-recykling volt a projekt lebonyolítója, ő választotta ki mind a négy esetben a VAMAX-X Kft-t kivitelezőnek. Három ügyben – Krasznahorkaváralja, Somodi és Velky Folkmar – 2017 óta rendőrségi nyomoz, a DennikN szerint Krasznahorkaváralja polgármestere, Bollo Péter ellen már vádemelési szakaszban van az ügy. Somodi korábbi polgármesterét, Tibor Kočišt nem jogerősen már elítélte a bíróság, 14 hónapot kapott két évre felfüggesztve.

Krasznahorkaváralja - 623 ezer euró hulladékgyűjtő-udvarra

A 2012-ben leéget krasznahorkai vár alatt fekvő település 2013 februárjában kapott mintegy 623 ezer euró vissza nem térítendő uniós támogatást a környezetvédelmi minisztériumtól, a szerződést Peter Žiga miniszter (akkor még Smer, most már Hlas) és Bollo Péter polgármester írták alá. A beruházás teljes értéke a falu önrészével együtt 657 ezer euró volt. A gyűjtőudvart bő egy év alatt, 2014. áprilisának végére fel kellett volna építeni, de az ügyet megszellőztető helyi képviselő Prékop Katalin szerint még idén sem működött rendesen. Emellett az építés túlárazott volt, amiről papírja is van a falunak:

egy kormányzati ellenőrzés 2020-ban megállapította, hogy mintegy 153 százalékkal felülárazták az építkezést, ezért 40 ezer eurós bírságot kell fizetnie a falunak.

A bírság törlesztését idén októberben kezdte meg a falu, havonta 1400 eurót fizet.

Prékop Katalin 2018-ban jutott be a krasznahorkaváraljai önkormányzatba (Fotó: Facebook)

Prékop szerint ráadásul a gyűjtőudvar még mindig nem működik, nem kapta meg a használatba vételi engedélyt. Azt a járási környezetvédelmi hivatal idén szeptemberi ellenőrzése is kimondta, hogy a gyűjtőudvarnak nincs meg a szükséges működési engedélye, ráadásul a hulladékot nem szelektálva gyűjtik, ezért 5000 eurós bírságot szabtak ki a falura, írja a DenníkN.

Bollo Péter polgármester nem ismeri el, hogy hibázott volna, szerinte, ha valaki hibázott az legfeljebb a projekt lebonyolítója, az EURO-cykling lehet. Ez a cég választotta ki – ahogy a többi település esetében is a megvalósítót, a VAMAX-X Kft-t. A környezetvédelmi hivatal által kiszabott bírságról nem tud, és azt állítja, hogy már megvan a gyűjtőudvar működési engedélye. „A község már rendelkezik a gyűjtőudvar működtetéséhez szükséges engedéllyel, amely jelenleg már jogerőre emelkedett” - mondta a DenníkN-nek Bollo.

Még három falu

Hasonló módon zajlott a hulladékgyűjtő udvar kiépítése másik három kelet-szlovákiai faluban is, hasonló költségvetéssel. Somodi 621 ezer eurót kapott 2013-ban, Veľký Folkmar ugyancsak mintegy 600 ezer eurót szintén 2013-ban, Jaklovce pedig 1,4 millió eurót 2011 februárjában. Ez utóbbi azért lehetett drágább, mert ott a gyűjtőudvar mellé komposztáló is épül. Az első két esetben Peter Žiga írta alá a szerződést, Jaklovce esetében a környezetvédelmi miniszter még Nagy József – akkor Híd, most Összefogás – volt, a község vele szerződött.

Prékop Katalin szerint - legalábbis a krasznahorkaváraljai - ügyben legalább öten sárosak:

az EURO-cykling és a VAMAX-X cégek képviselői, a polgármester, a minisztérium felelőse, aki a projektet jóváhagyta és legalább egy közvetítő.

Az önkormányzati képviselő a faluban egy óriásplakáton is felhívja az emberek figyelmét a 40 ezer eurós bírságra, és a bírság lehetséges okozóira.

Az OLAF is nyomozott

Az ügyet vizsgálta az Európai Unió csalás elleni hivatala, az OLAF is, az eljárást Richard Sulík és Lucia Ďuriš Nicholsonová kezdeményezte ég EP-képviselőként. A vizsgálat is megállapítja a projektért felelős cég, az EURO-cykling és a kivitelező, a VAMAX-X közti kapcsolatot. Az első ügyvezetője, a margecanyi Milan Varga rokoni kapcsolatban áll a másik ügyvezetőjével, a helcmanovcei Radovan Vargával. A két település 18 km-re van egymástól, és közvetlen közelükben van a már említett Veľký Folkmar és Jaklovce is. A DenníkN szerint a támogatást a 2010-2012 közti kassai hidas parlamenti képviselő Igor Sidor.

„Sidor volt az, aki Varga számára elintézte a hulladékgyűjtő udvarok projektjeinek támogatását” - áll a Denník N szerint az OLAF jelentésében.

Az ügyben kértük az érintettek véleményét is, amint kapunk reakciót, a cikkünket bővítjük.

- lpj, DenníkN -