Covid-hírek: Szigorít Olaszország, Belgium, Anglia, 2 milliárd vakcinát kötöttek le a szegény országoknak

Franciaországban meghaladta a 60 ezret az elhunytak száma

A koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma Franciaországban meghaladta a 60 ezret, 60 229-re emelkedett, miután az elmúlt 24 órában 264-en elhunytak - közölte péntek este a francia egészségügyi minisztérium.

Az illetékes hatóságok szerint a járvány alakulása néhány napja aggodalomra ad okot a növekedő esetszám miatt.

"A vírus terjedése valóban erősödik, a járvány új erőre kapott" - jelezte internetes sajtótájékoztatóján Sophie Vaux, a tárca járványügyi szakértője.

Pénteken ugyanakkor csak 15 674 új fertőzöttet regisztráltak az előző napi 18 254 után, s a kórházban ápoltak száma is csökkent.

Jelenleg 24 945 koronavírusos beteget ápolnak kórházban - számuk csütörtökön még 25 182 volt -, ebből intenzív osztályon 2764-en vannak, 44-gyel kevesebben, mint 24 órával korábban.

Az illetékes hatóságok elsősorban attól tartanak, hogy az év végi ünnepeket követően - az éjszakai kijárási tilalom ellenére - ismét emelkedni fog a kórházi kezelésre szorulók száma, ezért a családi és a baráti összejöveteleken elővigyázatosságra kérnek mindenkit, illetve azt ajánlják, hogy egyszerre ne legyen hat felnőttnél több egy lakásban.

A második hullámban a napi esetszám rekordja 60 ezer volt október végén, ami 10 ezerre esett vissza az általános karantén alatt, majd 12 ezernél stagnált pár napig, ahonnan a korlátozások fokozatos feloldásával ismét emelkedésnek indult, s a múlt héten már a napi betegfelvétel is nőni kezdett a kórházakban.

A The Lancet Respiratory Medicine című orvosi szaklapban pénteken közzétett francia tanulmány szerint a koronavírus-járvány következtében háromszor annyian halnak meg Franciaországban, mint a hagyományos influenzaszezon idején.

A tanulmány több mint 135 ezer francia beteg adatait dolgozta fel, akik közül 89 530-an a Covid-19 miatt voltak 2020 márciusban és áprilisban kórházban, 45 819-en pedig influenza miatt 2018 december és 2019 február között. Az előbbiek körében volt a halálozási ráta háromszorosa az influenza miatt kórházba kerültekének. Míg a 89 500 koronavírusos kórházi fertőzött közül több mint 15 ezren vesztették életüket, ami 16,9 százalék, addig az influenza miatt kórházba került 45 800 beteg közül 2600-an haltak meg, ami 5,8 százaléknak felel meg.

"Eddig ez a legszélesebb körű tanulmány a két betegség összehasonlítására, és megerősíti, hogy a Covid-19 sokkal súlyosabb, mint az influenza" - írta közleményében a tanulmány egyik szerzője, Catherine Quantin, a dijoni egyetemi kórház professzora és az Inserm kutatóintézet szakembere.

A szerzők ugyanakkor arra is emlékeztettek, hogy az influenzatesztelés kórházanként változó, míg a Covid-19 szűrését országos szinten egységesítették, ezért valószínűleg az influenzával kórházban kezeltek betegek száma alábecsült, s az sem állítható, hogy a 2018-2019-es influenzajárvány reprezentatív lenne a halálozás tekintetében minden influenzajárványra.

A belga kormány szigorítja a beutazásokra vonatkozó szabályokat

A koronavírusos fertőzöttek számának gyorsuló növekedése miatt a belga kormány úgy döntött, hogy megszigorítja az országba való beutazási szabályokat az év végi időszakban. Az intézkedéseket Alexander de Croo belga kormányfő jelentette be péntek este.

Az új intézkedések értelmében december 25-től kezdődően a belgiumi lakhellyel nem rendelkező, fokozottan kockázatosnak minősített, azaz "vörös" zónából érkezőknek a belga határátlépésnél két napnál nem régebbi negatív teszteredményt fel felmutatniuk, és csak azok kaphatnak ez alól mentességet, akik munkavégzés miatt utaznának az országba, vagy 2 napnál rövidebb ideig tartózkodtak külföldön. Továbbá minden Belgiumba érkezőnek nyomtatványt kell kitöltenie, és 7 napra karanténba kell vonulnia, amit a belga hatóságok a korábbinál jóval szigorúbban fognak ellenőrizni. A karantént a hazatérés után készített negatív vírusteszttel ki lehet váltani.

A miniszterelnök felhívta a figyelmet arra, hogy az újonnan azonosított fertőzöttek száma általában véve sokkal alacsonyabb, mint két hónappal ezelőtt, azonban az utóbbi napokban a járványgörbe ismét romló tendenciát mutat. "Ez akár lehet a járvány harmadik hullámának az előjele is, tehát hibát követnénk el, ha enyhítéséket vezetnénk be" - jelentette ki. Hozzátette: ha a helyzet úgy kívánja, akkor további szigorításokat léptetnek majd életbe. De Croo emellett nyomatékosan óva intett a külföldre utazástól a következő hetekben.

A kormány továbbá felhívta a figyelmet a hagyományos karácsonyi "shoppingolás" elkerülésére: a bevásárlásokat csak egy ember intézheti, és félóránál tovább nem tarthat. A hatóságok emellett fokozottan ellenőrizni fogják a távmunkára vonatkozó szabályok betartását is.

Belgiumban a héten átlagban 11 százalékkal növekedett az újonnan fertőzöttek száma, bár a kórházi felvételek mennyisége 5, a halálos áldozatok napi száma pedig 6 százalékkal csökkent.

Olaszországot lezárják december 24-től január 6-ig, kisebb engedményekkel

Teljes zárlatot rendelnek el Olaszországban az év végi ünnepek tíz napjára a koronavírus-járvány elleni küzdelem érdekében, egésznapos kijárási tilalommal - jelentette be Giuseppe Conte kormányfő péntek este, aki ugyanakkor kisebb engedményeket is bejelentett a családi összejövetelek biztosítására.

Giuseppe Conte közölte: a december 24-27., valamint a december 31. és január 6. közötti napokról van szó, amikor egész Olaszország úgynevezett vörös zónának számít majd a járványügyi korlátozások szempontjából.

Ennek értelmében leállítják az egész kereskedelmet, kivételt csak az élelmiszerboltok, gyógyszertárak, fodrászatok, dohányboltok jelentenek majd. A vendéglátás kizárólag házhoz szállítással működhet, és csak este tíz óráig.

Tehát szenteste, karácsony ünnepén és szilveszterkor is a legmagasabb fokozatú korlátozások lépnek életbe. Utcára csakis a belügyminisztérium honlapjáról letöltött engedéllyel lehet kilépni, munkavégzés vagy egészségügyi indok miatt. A templomok nyitva maradnak, a misékre szabadon lehet menni, a lakóhelyhez legközelebbi templomba.

Engedménynek számít, hogy a teljes zárás ellenére mindenki napi egy alkalommal, reggel öt óra és este tíz között meglátogathatja rokonait és ismerőseit is, azzal a feltétellel, hogy az egy háztartásban élőkhöz csak további két személy csatlakozhat - a 14 évnél fiatalabbakat, fogyatékkal élőket, nem önellátóakat nem számolva. A szabadtéri sportolás csak egyénileg, lakóhely közelében engedélyezett.

További oldásnak számít, hogy négy napon, december 28-tól 30-áig, valamint január 4-én az egész ország úgynevezett narancssárga övezetnek számít majd, vagyis napközben feloldják a városokon, településeken belüli kijárási tilalmat. A települések közötti közlekedés viszont nem lesz engedélyezett. A kisebb, ötezer lakos alatti településekről legfeljebb 30 kilométerre lehet majd kimozdulni. Ezeken a napokon újranyithatnak az üzletek este kilenc óráig, a vendéglátás továbbra is csak elvitelre működik majd.

Giuseppe Conte miniszterelnök szokás szerint személyesen jelentette be az új, korlátozó intézkedéseket, amelyek közlésére az ország napok óta várt. Elmondta, hogy az október óta bevezetett korlátozások működtek, a Covid-19 járvány reprodukciós rátáját a korábbi 1,7-ről 0,86-ra csökkentették, de további szigorítások szükségesek egy újabb januári járványhullám elkerülésére. Megjegyezte, hogy az ünnepek alatti intézkedéseket a társasági összejövetelek korlátozására az egészségügyi szakértők sürgették.

A zárástól előre tartva pénteken már majdnem egymillióan indultak el az ünnepek idejére kiszemelt célállomásaikra: a milánói Malpensa repülőtéren 200 ezer utast számoltak, majdnem kivétel nélkül déli irányba indultak el. A központi római vasútállomáson, a Termini-pályaudvaron 60 ezren fordultak meg, igaz, ez alig tizede a tavalyi adventi időszak utolsó péntekén ott megfordult 600 ezer utashoz képest.

Jelentős forgalom várható az olasz autósztrádákon is egészen hétfőig, amikor leállítják a tartományok közötti közlekedést.

A kormány intézkedéseit bírálat érte a túl késői bejelentés és a nehezen követhető intézkedések miatt. Maria Elisabetta Casellati, a szenátus elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy a Conte-kormány a már tíz hónapja tartó járványhelyzetben még mindig "kapkodva" dönt, következetes intézkedések nélkül.

Olaszországban októbertől vezettek be ismét korlátozó intézkedéseket, novemberben az ország egy részét zárlat alá helyezték. Így az esetszámot a felére sikerült csökkenteni, de továbbra is majdnem húszezer új fertőzöttet szűrnek ki naponta. A halottak napi száma is magas maradt. Pénteken 17 992 új beteget regisztráltak, s a betegek közül 674-en haltak meg.

A járvány tavaszi kezdete óta elhunyt betegek száma ezzel megközelíti a 68 ezret.

Újabb angliai országrészekben lépett érvénybe a legmagasabb járványkészültségi szint



Dél-Anglia újabb kiterjedt térségeiben lépett érvénybe szombaton a koronavírus-járvány megfékezésére kidolgozott háromszintű készenléti rendszer legmagasabb fokozata.

Londonban és a vele határos keleti-északkeleti térségekben már szerda óta a hármas készenléti fokozat van érvényben.

Szombat hajnalban a brit főváros közelében fekvő Bedfordshire, Buckinghamshire, Berkshire és Hertfordshire megyék egész területén, valamint Surrey, East Sussex, Cambridgeshire és Hampshire megyék egyes térségeiben szintén a legmagasabb, harmadik készenléti fokozat lépett életbe.

Az intézkedés alapján az érintett térségekben be kell zárniuk a múzeumoknak, a turistalátványosságoknak, a zárt terű szórakozóhelyeknek, a szállodáknak és egyéb szálláshelyeknek, valamint az összes vendéglátóhelynek, bár az utóbbiak elvitelre és házhozszállításra felvehetnek ételrendelést.

Emellett a nem egy háztartásban élők zárt terekben nem tarthatnak összejöveteleket, és a szabadtéri helyszíneken is csak hat, nem egy fedél alatt lakó ember tartózkodhat egymás társaságában.

A boltok, köztük a nem alapvető árucikkeket forgalmazó üzletek, a fodrászatok, az edzőtermek ugyanakkor nyitva maradhatnak.

A brit kormány járványügyi korlátozó intézkedései rendszerint csak Angliára terjednek ki, mert az egészségügyi szabályozás az Egyesült Királyság többi országában - Skóciában, Walesben és Észak-Írországban - a helyi kormányok hatáskörébe tartozik.

Az 56 milliós Angliában él ugyanakkor az Egyesült Királyság lakosságának 85 százaléka.

A szombaton életbe léptetett szigorítások nyomán 38 millió ember - Anglia lakosságának 68 százaléka - él olyan térségekben, amelyekre a legmagasabb szintű járványkészültségi előírások érvényesek.

A készültségi szint emelésének egyik fő oka az, hogy Délkelet-Angliában egy hét alatt 46 százalékkal, Kelet-Anglia egyes vidékein kétharmadával emelkedett az újonnan kiszűrt koronavírus-fertőzések száma.

A brit kormány készenléti helyzetekben működő tudományos tanácsadó testületének (SAGE) péntek este ismertetett számításai alapján a koronavírus-járvány terjedési ütemét jelző reprodukciós mutató (R) becslési sávja országos átlagban 1,1-1,2 között van.

Ez azt jelenti, hogy tíz fertőzött átlagosan 11-12 másik embernek adja át a koronavírus-fertőzést.

Az 1-es határérték feletti R mutató a fertőzések számának gyorsuló növekedésére utal.

A SAGE a múlt héten jóval alacsonyabb, 0,9-1 közötti rátát mutatott ki országos átlagban.

Jövő szerdától öt napra jelentősen enyhül a járványellenes intézkedések szigora, annak érdekében, hogy a családok együtt tölthessék a karácsonyt.

Boris Johnson brit miniszterelnök péntek este a BBC televíziónak nyilatkozva azonban megismételte azt a kérést, hogy mindenki csak "kis karácsonyt" tartson az idén.

Johnson nem adott egyértelmű választ arra a kérdésre, hogy elkerülhető lesz-e az újabb országos zárlat elrendelése Angliában. Úgy fogalmazott: nagyon bízik abban, hogy igen, de a fertőzések száma igen jelentősen emelkedett az elmúlt hetekben.

Hozzátette ugyanakkor: a múlt héten kezdődött országos oltási kampány és a járvány megfékezését célzó korlátozások hatására a jövő év "már egészen más lesz", mint az idei.

A BBC-nek nyilatkozó kormányzati források szerint Boris Johnson péntek este megbeszéléseket tartott kabinetjének tagjaival arról az új koronavírus-variánsról, amelynek azonosításáról a hét elején számolt be Matt Hancock egészségügyi miniszter.

E megbeszélésekről nem szivárogtak ki érdemi részletek, de korábbi hivatalos közlések szerint a szakértők elsősorban azt vizsgálják, hogy a Délkelet-Angliában feltűnt új koronavírus-változatnak köze lehet-e a fertőzések számának megugrásához ebben a térségben.

Hancock már a hét eleji tájékoztatójában kiemelte: a vizsgálatok alapján semmi nem utal arra, hogy ez a koronavírus-változat az eddig ismert variánsnál nagyobb valószínűséggel okozna súlyos megbetegedést, és az egybehangzó klinikai szakértői vélemények szerint nagyon valószínűtlen, hogy ez a típus ne reagálna a koronavírus ellen kifejlesztett oltóanyagokra.

Az Európai Bizottság az antigéntesztekre vonatkozó közös uniós szabályokra tett javaslatot



Az Európai Bizottság javaslatot fogadott el a gyors antigéntesztek alkalmazásának, érvényességének és kölcsönös elismerésének közös keretrendszeréről, valamint szerződést írt alá több mint 20 millió antigénteszt megvásárlásáról.

Pénteki közleményében az európai uniós intézmény kiemelte: a gyors antigéntesztek fokozott használatát ajánlja az uniós tagállamoknak, a tesztek ugyanis - mint írták - az elkövetkező hónapokban is kulcsfontosságúak maradnak a járvány elleni küzdelemben még akkor is, ha a tagországokban december 27-től egységesen és általánosan megkezdik a lakosság beoltását.

A tagállamoknak a tesztelési kapacitás további megerősítésére kell törekedniük egyebek mellett a szakképzett ápolók és orvosok rendelkezésre állásának biztosításával. A gyors antigéntesztek érvényességének kölcsönös elismerése tekintetében Brüsszel úgy véli: a tagállamoknak ajánlott közös stratégiát kialakítaniuk az azonos minőség biztosítása érdekében. Létre kell hozniuk a jóváhagyott gyors antigéntesztek közös listáját, azt rendszeresen frissíteniük kell, továbbá vállalniuk, hogy a listán szereplő tesztek eredményeit kölcsönösen elismerik.

A szűrési kapacitás növelésére a bizottság két szerződést írt alá az amerikai Abbott, valamint a svájci Roche gyógyszeripari vállalatokkal, amelyek több mint 20 millió gyorsteszt beszerzését teszik lehetővé 100 millió euró értékben. A teszteket 2021 elejétől a tagállamok rendelkezésére bocsátják.

WHO: 2 milliárd adag védőoltást kötöttek le a COVAX számára



A koronavírus elleni védőoltáshoz széles körű hozzáférést előirányzó, úgynevezett COVAX kezdeményezés részesei pénteken bejelentették, hogy megkettőzték a szegény és közepes jövedelmű országok számára lefoglalt adagokat.

A COVAX-szövetség közölte, hogy közel 2 milliárd adagot biztosítanak a program keretében, és az első szállítások a tervek szerint 2021 elején érkeznek meg.

A GAVI vakcinaszövetség, az Egészségügyi Világszervezet (WHO), valamint a Bill és Melinda Gates Alapítvány összefogásával megalakított nemzetközi koalíció (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations - CEPI) vezette szövetség bejelentette, hogy a következő évben 1,3 milliárd engedélyezett oltóanyagot kívánnak szállítani 92 szegény, illetve közepes jövedelmű ország számára.

A COVAX kezdeményezéshez csatlakozott 190 ország mindegyike "hozzájut adagokhoz" 2021 első felében, az első szállítmányok 2021 első negyedévében indulnak, mihelyst az oltóanyagok megkapják a forgalomba hozáshoz szükséges engedélyeket, és az országok felkészültek a szállításra - áll a szövetség által kiadott közleményben.

Pénteken újabb megállapodásokat jelentettek be, az egyik egy szerződés az AstraZeneca brit céggel 170 millió adag vakcina vásárlásáról, a másik pedig egy megegyezési jegyzőkönyv 500 millió adag védőoltás beszerzéséről a Johnson & Johnsontól.

Richard Hatchett, a CEFI igazgatója közölte, hogy a COVAX-szövetség a Pfizer és a BioNTech által közösen kifejlesztett vakcináról is tárgyal, amelyet a múlt héten engedélyeztek az Egyesült Államokban és a héten Nagy-Britanniában. Tárgyalnak a Moderna amerikai biotechnológiai vállalattal is, amelynek a vakcináját szakértők szerint rövidesen engedélyezik - mondta az igazgató.

A szegény országok ellátása védőoltással nagy kihívást jelent, a gazdag országok ugyanis eltökéltek, hogy minél előbb beoltják a teljes lakosságot. A COVAX-ot donorországok, nemzetközi hitelnyújtók, közöttük a Világbank és magánalapítványok - mint a Bill és Melinda Gates Alapítvány -finanszírozzák.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz, a WHO főigazgatója pénteken közölte, hogy a COVAX számára biztosított újabb védőoltás-mennyiség "fantasztikus hír és mérföldkő a világ egészségügyében".

A GAVI igazgatója, Seth Berkley közölte, hogy a koronavírus okozta Covid-19 betegség elleni vakcinák globális és méltányos elosztása "reális és jó" cél. Hozzátette azonban, hogy további adagokra és ehhez több pénzre van szükség.

A COVAX kezdeményezést a GAVI és a WHO indította el áprilisban, hogy biztosítsák az oltásokat a szegény és közepes jövedelmű országok számára.

A Dél-afrikai Köztársaságban két hét alatt 12 százalékkal nőtt a fertőzöttek száma

Meghaladta a 900 ezret a koronavírussal fertőzöttek száma a Dél-Afrikai Köztársaságban pénteken - közölte a helyi egészségügy-minisztérium.

Két héttel korábban még 800 ezer fertőzöttet jelentettek, ami azt jelzi, hogy a második hullámban jelentősen felgyorsult a járvány.

A Dél-afrikai Köztársaság a földrész legsúlyosabban érintett országa. Márciusban jelentette az első eseteket, és a járványgörbe júliusban érte el a csúcsot, amikor a napi új esetek megközelítették a 14 ezret. Ezt követően novemberig mérséklődött - 1000 és 2000 közöttire csökkent - a napi adat, de a múlt hónap közepétől újra növekedésnek indult, a legfrissebb adatok szerint pedig már 8725 volt az új fertőzöttek és 274 a halálos áldozatok száma egyetlen nap alatt. Ez azt mutatja, hogy Afrika legfejlettebb iparral rendelkező országa gyorsan közelít a júliusi csúcshoz.

Péntekig az országban 24 285-en haltak meg a járványban.

Zweli Mkhidze egészségügy-miniszter pénteken egy televíziós interjúban azt is bejelentette, hogy az országban a koronavírus új változatát azonosították, amely fokozza a második hullám hevességét. Egy nappal korábban Nagy-Britanniában is felbukkant a vírus egy új változata, amely gyorsíthatja a járványt, jóllehet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szakértői eddig úgy foglaltak állást, hogy hatásaikban az új variánsok nem térnek el számottevően az elsőként kimutatott vírustól.

"Genetikusaink Dél-Afrikában azonosították a SARS-CoV-2 nevű vírus 501.V5 nevű változatát" - közölte a miniszter, jelezve azt is, hogy ennek hatásai egyelőre nem ismertek, így még nem készülnek a vírus elleni stratégia módosítására.

Cyril Ramaphosa államfő bejelentette, hogy bár ezúttal nem vezetnek be teljes karantént, de ismét éjszakai kijárási tilalom kezdődik az országban, az éttermek és a bárok korán bezárnak, és korlátozzák az alkoholfélék árusításának idejét.

Az elnök elrendelte a népszerű strandok bezárását is az év végi ünnepek időszakában.

