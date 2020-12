Az olasz kormánytöbbség eltörölte a Salvini-féle migrációs törvényeket

A szenátus 153 igen, két nem szavazattal, valamint négy tartózkodással elfogadta a Salvini-féle migrációs-biztonsági törvények módosítását. A képviselőház december 9-én szavazta meg ugyanezt.

Az ellenzék pártjai nem vettek részt a voksolásban, mivel a kormány bizalmi szavazásra bocsátotta a törvénycsomagot, ami ellen a jobbközép koalícióhoz tartozó Liga, az Olasz Testvérek és a Hajrá Olaszország szenátorai hevesen tiltakoztak.

A demonstráció a szavazás alatt is folytatódott: a jobbközép frakciótagok sípokkal zavarták meg a szenátusi ülést, nagyméretű transzparenst mutattak fel, amelyen szégyennek nevezték az eddigi migrációs politika módosítását. A kormánypárti és az ellenzéki szenátorok között kisebb lökdösődés is történt, a felsőház munkáját többször meg kellett szakítani a tömörülések miatt is.