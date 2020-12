Pro Urbe-díjjal tüntették ki Nagymegyeren Vozárik Juliannát

A héten adta át a nagymegyeri önkormányzat a város Pro Urbe-díját Vozárik Juliannának, az Egészségkárosodottak Nagymegyeri Szervezete elnökének.

Vozárik Julianna és Holényi Gergő (Fotók: Paraméter) - További felvételekért kattints!

A város Pro Urbe-díját olyan személyiségek vagy csoportok kaphatják meg, akik egész életükben a város fejlődéséért munkálkodtak, a közügy, a vallás, az egészségügy, a tudomány, kultúra, az oktatásügy, a környezetvédelem, a sport vagy a társadalmi élet területén érdemben gazdagították a várost. A képviselő-testület novemberi ülésén döntött arról, hogy idén Vozárik Juliannának ítélik a kitüntetést.

1990-től kezdődően országszerte különböző városokban alakultak meg az Egészségkárosodottak Szervezetének különböző alapszervezetei. Nagymegyer eleinte a dunaszerdahelyi alapszervezethez tartozott, melynél korábban Vozárik Julianna is alelnöki tisztséget tölthetett be, fokozatosan viszont azt tapasztalta, hogy Nagymegyeren is volna igény egy különálló alapszervezetre, amit végül 2000. szeptember 10-én alakítottak meg. Az első években alelnöke, 2003-tól azonban elnöke a nagymegyeri alapszervezetnek, mely idén ünnepelte volna fennállásának 20. évfordulóját, ám a világjárvány ezt meghiúsította.

Vozárik Julianna méltatása során elmondták, hogy a szervezet rendszeresen megrendezi az egészségkárosodottak sportnapját, valamint tagjai bekapcsolódnak a város által szervezett kulturális és sporteseményekbe.

„A mindennapjainak nagy részében azon dolgozik, hogy továbbvigye a szervezet jó hírnevét, kapcsolatokat építsen ki és ápoljon más szlovákiai és külföldi szervezetekkel, melyek célja, hogy élhetőbb és élvezhetőbb életet biztosítsanak a fogyatékkal élők számára” – fogalmazott az önkormányzat megbízásából Sörös Angéla. Vozárik Julianna 2014 óta a Nemzetközi Kulturális és Egészségmegőrző Szervezetek Szövetségének kulturális igaznatói feladatkörét is betölti, valamint 2016-tól a Felvidéki Fogyatékosok Szövetségének az alelnöke.

Lapos Ildikó alpolgármesterrel

„Sok éve sikerült megalapítani egy közösséget,ahol egymásra találnak a sorstársak, egymást segítve, támogatva megosztják tapasztalataikat. Ennek a csoportnak a vezetése teljes odaadást, sok-sok időt, lelki és fizikai erőt, másokkal való kreatív törődést igényel, de elsősorban önfeláldozást. Mindig akadtak lelkes társak, barátok, akik egymást erősítve tették a dolgukat. A távozóknak mindig a helyére lépett valaki. Ez a tevékenység kizárólag összefogva, kéz a kézben egymást segítve, egymást kiegészítve végezhető. Ezért ez az elismerés megillet mindenkit, aki a 20 év alatt bármit is tett a közösség érdekében” – mondta a díj átvétele után a díjazott – „Köszönöm a jóistennek, hogy csordultig megtöltötte a szívem az emberek iránti szeretettel, tisztelettel, a szüleimnek a tőlük örökölt empátiát, a családomnak, hogy türelmesen vártak rám, és a vezetőség, tagság összetartó, segítő munkáját. Köszönöm, hogy segítettek, hogy segíthessünk.”

Megköszönte a szervezet élén folytatott munkát Vozárik Juliannának Holényi Gergő polgármester is. „Egy szervezetből igazi, összetartó csapatot kovácsolt, anyjuk helyett is anyjuk volt az embereknek, és színvonalasabbnál színvonalasabb programokkal tudták bizonyítani, hogy bármilyen fogyatékkal vagy károsodással is éljen az ember, hasznos tagja tud lenni a társadalomnak” – húzta alá.

Vozárik Julianna szavaira utalva azt mondta, hogy ugyan az elismerés valóban jár a szorgos csapatnak is, „de kellett az az ember, aki összefogja ezt a csapatot és irányítja, és ez volt ön”. „Az utánunk következő generációnak is példa lehet, hogy igenis érdemes a közösségért tenni és a közösségért dolgozni” – hangsúlyozta a polgármester.

(SzT)