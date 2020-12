Rettegés a mutáns vírustól: éjféltől már Szlovákia sem fogad repülőjáratokat Nagy-Britanniából

Hétfő éjféltől Szlovákia sem fogad repülőjáratokat Nagy-Britanniából és Észak-Írországból.

Illusztráció (wikipédia)

Hétfőn reggel Andrej Doležal közlekedési miniszter felszólította Pavel Hudákot, a Közlekedési Hatóság elnökét, hogy azonnali hatállyal állítsa le Nagy-Britanniával és Észak-Írországgal a légi összeköttetést az új koronavírus-mutáció angliai előfordulása miatt. A tilalom egyelőre 72 órára szól.

Az egészségügyi minisztérium rendelete értelmében vasárnap éjféltől kötelező karantént rendeltek el azok számára, akik Nagy-Britanniából utaznak haza Szlovákiába. Ez minden olyan személyre vonatkozik, aki az elmúlt 14 napban az Egyesült Királyságban járt.

A vírus új mutációjának angliai megjelenésére már Európa számos országa reagált, először Hollandia, majd Belgium és Ausztria is jelezte, nem fogad repülőjáratokat Nagy-Britanniából. Hasonló intézkedéseket vezetnek be vasárnaptól folyamatosan több országban, és például Csehországban is karanténba kell vonulniuk a szigetországból beutazóknak. Olaszország pedig jelezte, náluk is azonosítottak egy fertőzöttet ezzel a mutációval.

Marek Krajčí (OĽaNO) miniszter közölte, hogy a Szlovákiában használt RT-PCR-tesztekkel ki tudják szűrni a koronavírus új mutációját is, mely a jelenlegi információk szerint 70%-kal fertőzőbb, mint azok, amelyek a járványt eddig okozták.

