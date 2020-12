A PSG menesztette vezetőedzőjét

A Bild és a L'Equipe információi szerint a Paris Saint-Germain labdarúgócsapata menesztette Thomas Tuchel vezetőedzőt.

Fotó: TASR/AP

A francia lap úgy tudja, hogy a PSG csütörtök este erősíti meg a 2018 nyarán kinevezett német edző távozását, akinek 2021 nyaráig érvényes szerződését bontották fel fél évvel korábban.

A PSG a 47 éves Tuchel irányításával - a szakember munkáját az elmúlt két és fél évben Lőw Zsolt másodedzőként segítette - a 2018/19-es, valamint a pandémia miatt félbeszakított 2019/20-as idényben is megnyerte a bajnokságot, a nemzetközi porondon azonban elmaradt az évek óta elvárt kiugró siker. Bár a Bajnokok Ligája legutóbbi kiírásában döntőbe jutott a párizsi csapat, a lisszaboni fináléban 1-0-ra alulmaradt a Bayern Münchennel szemben.

A most zajló idényben a PSG 17 mérkőzésen 35 pontot gyűjtött a bajnokságban, és a harmadik helyen áll a tabellán, mindössze egy ponttal elmaradva az éllovas Lyontól és a második helyezett Lille-től. Legutóbb otthon, rendkívül tartalékos összeállításban a Strasbourgot múlta felül 4-0-ra. A BL-ben kiegyenlített csoport első helyén végezve - a RB Leipziget és a Manchester Unitedet is maga mögé utasítva - jutott a nyolcaddöntőbe.

A nemzetközi sportsajtóban megjelent hírek szerint Tuchelnek egy nyilatkozata miatt kell ilyen váratlanul és gyorsan távoznia. Az edzővel a német Sport1 készített, majd közölt szerdán egy interjút, amelyben csalódottan ecsetelte, hogy bár egyetlen győzelem hiányzott a BL-trófeához, nem volt olyan érzése a klubnál, hogy elismerték volna a kiugró teljesítményüket - a PSG először volt BL-döntős -, ami miatt olykor "szomorú" és "dühös" volt. A párizsi klubnál ezután azt nehezményezték, hogy az interjú a klub hozzájárulása nélkül készült, illetve került nyilvánosságra.

Azt már korábban is több cikkben részletezték, hogy Tuchel és a sportigazgatói tisztséget betöltő Leonardo viszonya nem felhőtlen, több kérdésben nem egyezik a véleményük, az átigazolásokkal kapcsolatban sincs meg közöttük a kellő összhang.

Az RMC Sport közben már azt is tudni véli, hogy a távozó tréner helyét Mauricio Pochettino veszi át, aki 2001 és 2003 között játszott a PSG-ben, azóta pedig edzőként is elismertségre tett szert. A 48 éves argentin tréner irányította az Espanyol, a Southampton és a Tottenham Hotspur együttesét is, utóbbival 2019-ben BL-döntőbe jutott, ahol 2-0-ra alulmaradt a Liverpoollal szemben. A következő ősszel viszont gyengén teljesítettek a londoniak a bajnokságban, ezért Pochettinónak 2019 november közepén távoznia kellett a kispadról.



MTI