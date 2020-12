Úgy néz ki, lassan végleg elbúcsúzhatunk a fehér karácsonyoktól

A Nestpick online albérletkereső weboldal készített egy kutatást arra vonatkozóan, mekkora az esélye annak, hogy 2050-ben még valaha fehér karácsonyunk legyen, az eredmény pedig elég elszomorító - írja a 24.hu.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Már most is ritkaság, ha decemberben az országban esik a hó, de az évszázad derekán még inkább megfogyatkozik majd a tél eleji hóesések száma.

A kutatók összegyűjtötték, hogy az északi félteke 40 legnépszerűbb téli desztinációiban az elmúlt tíz évben hányszor volt jelentősebb (0,25 centiméter feletti) hóesés decemberben. Aztán a klíma-előrejelzéseket és a Genti Egyetem egy kutatását figyelembe véve megjósolták, hogy 2050-re milyen lesz a helyzet az eddigiekhez képest.

Azt már korábban is lehetett tudni, hogy az északi félteke városai lassan komoly időjárás-változáson esnek át, és évtizedek múlva teljesen megváltozik a klímájuk: Stockholmban például olyan lesz az idő, mint Budapesten most, Londonban pedig inkább a mostani barcelonaihoz fog hasonlítani az időjárás. Sajnos úgy tűnik, ezzel párhuzamosan a legtöbb város a fehér karácsonytól is elbúcsúzhat.

A kutatás nem tér ki Pozsonyra, illetve Szlovákiára, így csak az országhoz legközelebb álló vizsgált fővárosok alapján kaphatunk némi képet a jövőre nézve. Budapesten például 2009 és 2013 között átlagosan négy decemberi napon esett a hó, 2014 és 2018 között már csak egyetlen ilyen nap volt a hónapban, 2050-ben pedig valószínűleg maximum kettő lesz. Prágában 2009 és 2013 között átlagosan nyolc decemberi napon havazott, 2014 és 2018 között pedig ötön. Az elemzések szerint 2050-ben már csak legfeljebb három napon lehet számítani hóra decemberben. Még rosszabb a helyzet Bécsben, ahol az első és második vizsgált ciklusban is átlagosan két-két napon havazott decemberben, 2050-ben pedig maximum egy ilyen napra lehet már csak számítani.

A statisztikákat figyelembe véve tehát nagyon kevés az esélye annak, hogy fehér karácsonyunk legyen a jövőben.



(24.hu)