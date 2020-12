Hivatalosan is megkezdődött a koronavírus elleni oltás az országban

Megkezdődött a koronavírus elleni oltás Szlovákiában, elsőként Vladimír Krčméry járványügyi szakember kapta meg az ellenanyagot.

Marek Krajčí egészségügyi miniszter történelmi pillanatként jelölte meg a Covid-19 elleni oltás kezdetét. "Örülök, hogy az első beoltott személy Vladimír Krčméry professzor. Ő egy olyan ember, aki járványokkal hadakozott a világ más részein, olyan ember, aki életét mások életének megmentésének szentelte. Örülök, hogy ez mindannyiunk számára példaértékű lesz "- nyilatkozta a miniszter. Krajčí szerint az oltási kampány időtartama a vakcinák beszerzésétől függ. "Ha sikerülne kiépíteni minden járásban egy oltóállomást, ahol 500 személyt oltanának be, akkor három hónapig tartana a lakosság beoltása" - véli a szaktárca vezetője.

Vladimír Krčméry után Krajčít és a minisztérium mellett működó járványügyi tanács tagjai is beoltották a vakcinával. Köztük van Zuzana Krištúfková is, akinek a beoltásáról Igor Matovič is beszámolt a facebook-oldalán.

Krčméry az injekciózását követően megjegyezte, "megnyertük a fogadást, hogy karácsonyig hozzáférünk a vakcinához. A környező országok közül elsőként kezdtük meg az oltást".

A vakcinák szombaton érkeztek meg Szlovákiába, amely küldeményt az Állami Gyógyszerellenőrzési Intézet vett át Nyitrán.

