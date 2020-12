KORONAVÍRUS: Második napja száz felett a halálos áldozatok száma, további 140 fertőzött került kórházba

Sorozatban második napja haladta meg a százat a koronavírus tüdőszövődményei miatt elhunyt páciensek száma.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Hétfőn 9 330 PCR-tesztet vizsgáltak ki a szlovákiai laboratóriumokban, ebből pedig 2 095 esetben igazolták a fertőzést. 58 199 antigéntesztből 5 311 lett pozitív, amit azt jelenti, hogy

a kétfajta teszttel összesen 7 406 új fertőzöttet szűrtek ki egyetlen nap alatt Szlovákiában.

A vasárnapi adatok után ismét megugrott a halálos áldozatok száma: újabb 104 esetben igazolták, hogy a páciens halálát a koronavírus tüdőszövődményei okozták. A járvány kezdete óta 1 983 fertőzött halálát okozták a vírus szövődményei.

Előző nap 1 350 fertőzöttet nyilvánítottak hivatalosan is gyógyultnak, így a járvány kezdete óta már 121 760-an vannak, akik igazoltan is leküzdötték a megbetegedést.

140-nel nőtt viszont a kórházban kezelt covid-19-páciensek száma: jelenleg összesen 2 869-en szorulnak kórházi ellátásra országszerte. Intenzív osztályon 195-en vannak, mesterséges lélegeztetésre 217-en szorulnak.



(NCZI/para)