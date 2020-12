Robbanások történtek a jemeni repülőterén az új kormány tagjainak érkezésekor, öten meghaltak

A legfrissebb hírek szerint öt ember meghalt, és több tucatnyi megsebesült, de nem a kormánytagok.

A halottakat és a sebesülteket a repülőtér különböző pontjain látták a nyilatkozók, akik kérték nevük elhallgatását.

A nemzetközileg elismert kormány Maín Abdulmalik Szaíd miniszterelnök vezetésével érkezett meg az ideiglenes jemeni fővárosba, miután a múlt héten a déli lázadókkal megkötött megállapodás után letette az esküt. A kormány eddig a polgárháború miatt száműzetésben a szaúdi fővárosban működött.

BREAKING: Explosions reported at Aden Airport in Yemen shortly after arrival of government officials.https://t.co/8S8ITifSaU