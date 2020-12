Éjféltől jön a szigorúbb lockdown, eltörlik a buborékokat is!

Erről Igor Matovič kormányfő tájékoztatott a Facebook-oldalán.

TASR

A kormány ma rendkívüli ülést tart, ahol a teljes lockdown lesz a vita tárgya. Az elfogadott határozatokat ma, vagyis csütörtök éjféltől már életbe is lépnek. A szakértők a kerületek szerinti tesztelést részesítenék előnyben, azonban mivel nincsenek tesztjeink, egy másik utat kell választanunk, véli a kormányfő.

„Nincsenek megvásárolt tesztjeink, ezért sajnos csak a lockdown maradt, vagyis annak pontosítása“ – írja.

„Ezért hívtam össze ma 15 órára a rendkívüli kormányülést, ahol olyan intézkedéseket fogunk hozni, amelyek közül néhány már ma éjféltől életbe lép, néhány pedig az elkövetkezendő napokban. Ezek közül a legalapvetőbb a mindenféle családi, vagy baráti látogatás, az úgynevezett buborékok kialakításának betiltása lesz“

– tette hozzá.

„Éppen a látogatásokkal kapcsolatos ajánlások be nem tartása okozza a legnagyobb járványügyi problémát. Az emberek össze-vissza járkálnak egymáshoz, a kórházak pedig lassan teljesen összeomlanak. Sok olyan nagyszülő szorul orvosi ellátásra, akiket az ünnepekkor meglátogattak a rokonaik, akik sajnos nem kívánt ajándékot is vittek nekik“ – folytatta.

Szerinte továbbra is igaz, hogy amennyiben betartanánk az érvényben lévő intézkedéseket, akkor most nemlennénk is katasztrofális helyzetben.

„Kérem önöket, legyenek tekintettel a teljes mértékben kimerült egészségügyi dolgozókra és maradjanak ott, ahol vannak. Mondják le a ma esti partikat. Itt most az élet a tét“

– fogalmazott.

(startitup)