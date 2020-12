Reggel öttől szigorúbb világ köszönt be Szlovákiába

A decemberben bevezetett intézkedéseknek alig volt hatása a koronavírus terjedésének lassítására, ezért a kormány egyhangúlag a szigorítás mellett döntött. Ezek túlnyomó többsége péntek reggel 5:00 órától lép érvénybe, de van, ami már éjféltől hatályos.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Szlovákiában 2021. január 1-től szigorú kijárási tilalom lép életbe, kevés kivétellel. Ami változatlanul érvényes: a létfontosságú áruk – élelmiszer, gyógyszerek, tisztálkodószerek, állateledel, üzemanyag - beszerzése végett el lehet majd hagyni a lakhelyünket. Akut problémák esetén elmehetünk orvoshoz, gyógyszertárba, kivételt jelent a tesztelőállomások meglátogatása is. Biztosítóba, bankba is lehet majd menni, és kivételt fognak élvezni azok is, akik közeli hozzátartozójukról gondoskodnak.

Viszont tilos lesz péntektől a különböző háztartásokkal való találkozás és az úgynevezett buborékok kialakítása. Az egyetlen kivételt azok a háztartások képeznek, amelyek jelenleg is egy helyen tartózkodnak.

Bezárják a templomokat is, az éttermek ételt csak elvitelre adhatnak ki.

A természetbe kijárni csak a lakhely szerinti járáson belül lehet.

A kijárási tilalom alól továbbra is kivételt élvez az, aki munkavégzés céljából hagyja el az otthonát, de csak akkor, ha nem tud otthonról dolgozni. A munkáltatójuktól igazolást kellene kapniuk a munkavállalóknak, ha a munkájuk miatt el kell hagyniuk a lakhelyüket.

.A kijárási tilalom alól kivételt képez a házi kedvencekkel való kinti séta.

Éjféltől bezárják a síközpontokat is, a már elszállásoltak viszont még maradhatnak a szállóikban.

A szigorúbb kijárási korlátozás előre láthatólag január 24-ig tart majd.

Az óvintézkedések változtatását Igor Matovič kormányfő pár órával korábban már beharangozta. A miniszterelnök a Facebook-oldalán jelezte, összehívta csütörtökön 15 órára a rendkívüli kormányülést, ahol "olyan intézkedéseket fogunk hozni, amelyek közül néhány már ma éjféltől életbe lép, néhány pedig az elkövetkezendő napokban. Ezek közül a legalapvetőbb a mindenféle családi, vagy baráti látogatás, az úgynevezett buborékok kialakításának betiltása lesz“

