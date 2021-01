Čaputová szerint most nem azzal kell foglalkoznunk, ki a hibás, hanem azzal, hogy mit tehetünk

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szerint kivételesen nehéz volt az elmúlt év. Az államfő úgy látja, 2021-ben, a világjárvány utáni újjáépítéshez és a célok eléréséhez először a bizalom visszaállítására van szükség. Ezt újévi beszédében mondta az államfő.

(RTVS)

Az elnök emlékeztetett arra, hogy idén lesz huszonkilencedik éve annak, hogy Szlovákia önálló állam lett. Čaputová meggyőződése, hogy az új évben egyesíteni kell az erőket, hogy az újjáépítési alap által nyújtott nagy összegű segélyt ne pazaroljuk el. „Az eurómilliárdok, amit Szlovákia az Európai Uniótól kap az elkövetkező években, nemcsak a válság következményeinek felszámolásában segíthet, hanem abban is, hogy megszüntessük kiszolgáltatottságunk és gyenge ellenállóképességünk okait" - mondta. Felhívta a figyelmet az oktatási reform szükségességére is, emellett a gazdasági fellendülés, valamint az innovációk és az új technológiák fejlesztésére szólított fel, hogy azt, ami jó, világszínvonalúvá fejleszthessük. Konkrét lépéseket vár az klímavédelem területén is. Szerinte a szegénység okaival is foglalkozni kell.

„Szlovákia csak akkor állhat talpra, ha a legalacsonyabb jövedelmű embereknek segítünk talpra állni, azoknak, akiket a koronavírus-járvány nagyon nehéz helyzete hozott" - figyelmeztetett a köztársasági elnök.

Ahhoz azonban, hogy ezeket a nagy célokat elérhessük, vissza kell szerezni a bizalmat. „Most nem azzal kell foglalkoznunk, ki a hibás, hanem azzal, hogy mit tehetünk. Az elmúlt napok és hetek eseményeit figyelve ez a feladat még sürgetőbb" - mondta. Szerinte elengedhetetlen, hogy az emberek bízni tudjanak abban, hogy az állam segít nekik egy ilyen válságban, hogy a politikusok időben hozzák meg a lehető legjobb döntéseket, és hogy az állampolgárok jóléte, nem pedig a személyes érdekek motiválják a politikai versengést.

Beszédében az államfő kiemelte azokat a tudósokat, akik keresik az új típusú koronavírus-járvány terjedése elleni megoldásokat.

Felszólította az embereket, bízzanak bennük és a tudósok által kifejlesztett vakcinában, mert az immunitás szintje, valamint az, hogy mikor térhetünk vissza a megszokott életünkhöz, attól függ, hány embert tudnak meggyőzni az oltás fontosságáról. Hangsúlyozta, az orvosok „emberiességgel oltottak be bennünket”.

Kiemelte az önkéntesek, a hadsereg, a rendőrség és a tűzoltók, valamint a tanárok munkáját. Rámutatott a kevesebbet emlegetett, de válság idején kulcsfontosságú szakmákra is, például a kereskedőkére vagy a gondozókéra.

Čaputová szerint a korrupció elleni küzdelemben és az igazságszolgáltatás megtisztításának terén többet sikerült elérnünk, mint az elmúlt években összesen. Elismerően nyilatkozott az Alkotmánybíróságról, a megújult Bírói Tanácsról, a Legfelsőbb Bíróság és a Legfőbb Ügyészi hivatal új vezetéséről. „Vizsgálat indult olyan ügyekben is, amelyeket évekig takargattak" - tette hozzá. Beszédében az elnök figyelmeztetett, vannak, akik magabiztos hangoskodással terelik el a figyelmet a tudatlanságukról. Szerinte a tudás és a szakértelem tisztelete háttérbe szorul. Arra szólította fel az embereket, figyeljenek oda arra, milyen forrásból tájékozódnak.

Megjegyezte azt is, hogy tavaly sok vitának lehettünk tanúi, beleértve a politikai vitákat is. „Nem állunk háborúban, és a társadalomban terjedő gyűlölet nem megoldás. Az intézkedéseket nem ellenünk hozzák, a más nézetet valló emberek pedig nem az ellenségeink" - hangsúlyozta. A beszédben az államfő őszinte részvétét fejezte ki azoknak, akik elvesztették a hozzátartozójukat. Emlékeztetett arra is, hogy tavaly sokan elveszítették a biztonságot, a munkahelyüket. Nagyra értékelte, hogy a kormány támogatja a munkavállalókat és a munkáltatókat. Megjegyezte azonban, hogy az intézkedéseket úgy kell alakítani, hogy mindenki biztonságban legyen.

TASR