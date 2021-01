Európában is szedett áldozatokat a tüzijáték, de a kontinensünkön legalább vaktában nem lövöldöztek éles lőszerrel

Többen meghaltak szilveszteri tűzijáték-balesetekben Európában.

Illusztráció (wikipédia)

Egy felrobbanó szerkezet leszakította egy 25 éves férfi fejét a franciaországi Boofzheim településen, Strasbourgtól mintegy 30 kilométerre délre - közölték a helyi hatóságok. Egy 24 éves másik férfi is megsebesült az arcán a balesetben, és kórházban ápolják. Az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. Egy helyi lap értesülése szerint a tűzijáték először nem robbant föl, amikor meggyújtották és eldobták, de amikor a két férfi emiatt közel ment hozzá, akkor igen. Ebben a régióban december eleje óta tilos a tűzijátékok értékesítése és használata magánszemélyeknek.

Németországban is meghalt legkevesebb egy ember egy tűzijátéktól: egy 24 éves férfi az ország keleti felén lévő, Brandenburg tartományi Rietz-Neuendorfban. A szerkezet házi készítésű volt - közölte a helyi rendőség, amely további házi készítésű pirotechnikai eszközöket kobzott el a helyszínen. A nyugat-németországi Osnabrückben, egy épületben szintén egy házi készítésű tűzijátéktól életveszélyesen megsebesült egy 21 éves férfi: bizonyos végtagrészei leszakadtak. Két másik fiatal is megsebesült a balesetben, egyikük súlyosan. A rendőrség szerint az épület életveszélyessé vált. A közép-németországi Springstille faluban egy idő előtt felrobbanó tűzijátéktól szintén súlyosan megsebesült egy 24 éves fiatal. Elképzelhető, hogy elveszíti a látását - közölte a rendőrség. Essenben rendőrökre támadt tűzijátékkal egy fiatalokból álló banda. Berlin Neukölln nevű városrészében kigyulladt és összeomlott egy élelmiszer-áruház. A tűz valószínűleg egy szeméttárolóban keletkezett, és átterjedt az áruház belsejére, ahol tűzijátékokat is árultak. A tűzoltók ez utóbbi körülmény miatt nem közelíthették meg mindenütt a lángokat, így azok végül az épület összeomlását okozták. Ebben a tűzesetben senki nem sérült meg. Németországban is tilos volt a tűzijáték kereskedelme szilvesztert megelőzően, de a használata nem.

Az észak-olaszországi Asti helységben egy 13 éves fiú halt meg egy szilveszteri partin felrobbanó tűzijátéktól. A hasát érte súlyos sebesülés - közölte a rendőrség. A fiút még élve kórházba tudták szállítani, de ott meghalt. Szerte Olaszországban több tucatnyi ember sebesült meg tűzijátéktól, noha jóval kevesebb, mint a korábbi években. Milánóban egy férfi elvesztette két ujját.

Irakban a fővárosban és több vidéki városban több mint hatvanan sebesültek meg felrobbanó tűzijátéktól, illetve éles lőszertől, amely vaktában leadott lövésből származott. Egy ember meghalt. A sebesülések felét egy kirkuki bevásárlóközpontban keletkezett tűzeset okozta - közölték a hatóságok, hozzátéve, hogy még nem ismernek minden esetet.

A Fülöp-szigeteken mintegy ötvenen sebesültek meg szilveszterkor meggyújtott tűzijátéktól, ami jóval kevesebb, mint a korábbi években, mert ezúttal tilos volt a pirotechnikai eszközök használata. Az ötven sebesült mindegyikét kórházba kellett szállítani. Egyiküket egy eltévedt éles lőszer sebesítette meg.

MTI