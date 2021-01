160 embert öltek meg 12 éve, most elkapták a terrorszervezet operatív vezetőjét

Őrizetbe vették a pakisztáni hatóságok Lahórban a 2008-as mumbai vérengzés elkövetéséért felelősnek tartott Laskar-e-Tajba nevű terrorszervezet operatív vezetőjét - közölte szombaton a pakisztáni terrorelhárítás.

Mumbai, 2008 (wikipédia)

Zákiur Rehman Lahvit terrorizmus finanszírozásának vádjával vették őrizetbe, és terrorizmusellenes bíróság fog felette ítéletet mondani. Az indiai hatóságok szerint a Laskar-e-Tajba követte el 2008-ban azt az összehangolt terrortámadást, amelyben több helyszínen több mint 160 embert öltek meg fegyveresek Mumbaiban. A támadás után Lahvit is őrizetbe vették, de bizonyíték hiányában akkor szabadon engedték. A férfit az ENSZ is nemzetközi terroristaként tartja számon.

Tavaly a Laskar-e-Tajba alapítóját, Hafiz Szajídot öt és fél év börtönre ítélte egy lahóri bíróság terrorizmus finanszírozása miatt. Pakisztán októberben februárig kapott haladékot a pénzügyek tisztaságáért felelős nemzetközi akciócsoporttól, hogy megfékezze az országban a terrorizmus finanszírozását, máskülönben szankciókkal kell szembenéznie.

A Laskar-e-Tajba iszlamista terrorszervezet a vitatott hovatartozású Kasmírban is aktív, és diplomáciai feszültséget is okozott Újdelhi és Iszlámábád között az, hogy India szerint a szervezetet a pakisztáni titkosszolgálat is támogatja.

A 2008-as mumbai terrortámadás egy nagyon súlyos terrortámadás volt, amelyben egyes feltételezések szerint legkevesebb 195 ember, köztük 22 külföldi vesztette életét. A célpontok között volt étterem, kórház, pályaudvar, rendőrkapitányság, szálloda és egy zsidó szervezet székháza is.

TASR