A sajtóhoz eljutott hivatali feljegyzések alapján feltérképezhető, mi történt Lučanskýval a börtönben

A Denník N megszerzett olyan belső dokumentumokat, amelyekből több részlet kiderül arról, mi történt Milan Lučanský korábbi országos rendőrkapitánnyal a börtönben, mielőtt meghalt.

Milan Lučanský - Fotók: Cséfalvay Á. András, ill. TASR (3.)

A portál a megszerzett, nem nyilvános dokumentumokat összevetette a nyilvánosságra került információkkal, melyek alapján felvázolták Lučanský börtönben töltött heteit. A dokumentumokat a börtönőri testület, az igazságügyi minisztérium vagy a kórházak képviselői, orvosok írták alá, ezek azonban még vizsgálat tárgyát képezik az eljárásban, melyet Maroš Žilinka főügyész indított a vizsgálati fogságban meghalt Lučanský ügyében.

Milan Lučanský december 6-án került vizsgálati fogságba, három nappal azután, hogy Horvátországból hazautazva megjelent a kihallgatásán. Korrupcióval gyanúsították, és ún. kollúziós fogságot rendeltek el az esetében, ami annyit jelent, hogy ha szabadlábon maradt volna, fennállt volna a veszélye az összejátszásnak, tehát tanúk befolyásolásának.

A kollúziós fogság feltételei szigorúbbak, mint az elítélteké, itt ugyanis a gyanúsított nem találkozhat más elítéltekkel vagy gyanúsítottakkal sem a börtönben. Eperjesen helyezték vizsgálati fogságba.

December 9-én történt az első incidens, ami a mai napig kérdéseket vet fel. Egy reggeli ellenőrzés során az egyik börtönőr észrevette, hogy bevörösödött a jobb szemének alsó szemhéja - így fogalmaznak a Denník N által idézett hivatali feljegyzésben. Lučanský azt mondta, hogy semmiség, megütötte magát, a börtönőr azonban jelentette az esetet a börtön orvosnőjének, aki pedig azt üzente, hogy szükség esetén kórházba vihetik.

Néhány órával később, miután az ügyvédeivel tanácskozott, mégiscsak kérte az orvosi vizsgálatot, amit azzal indokolt végül, hogy a sérülése után edzett, és rosszabbodott az állapota - ez mind szerepel a hivatali feljegyzésekben.

Lučanskýt ezután egy traumatológus, egy szemész és egy idegsebész is megvizsgálta, valamint egy CT vizsgálatot is elvégeztek rajta Eperjesen. Az orvosok egy vérömlenyt fedeztek fel a jobb szeme mögött, ezért a rózsahegyi katonai kórházba szállították és még aznap megoperálták. Erről a beavatkozásról kerültek nyiánosságra felvételvlek, ezt pedig ellenzéki politikusok is bírálták, Jaroslav Naď honvédelmi miniszter pedig vizsgálatot indított, hogy ez hogyan történhetett meg. A fotókról mindenesetre kiderült, hogy Lučanský szeme valóban megsérült.

A rózsahegyi orvosok mintegy egyórás műtét során endoszkopikus dekompressziót végeztek, ami a nyomás csökkentését jelenti a szemüregben. Az orvosi feljegyzés szerint egy véralvadékot távolítottak el a szeme mögül, ami olyan nyomást gyakorolt a szemre, hogy a szemgolyót mintegy egy centiméterrel kitolta.

Lučanský ezután még két napot tartózkodott Rózsahegyen, és erről a két napról még egy incidens nyilvánosságra került. Amikor beleült egy tolószékbe, hátradőlt vele és beverte a fejét. Emiatt összeült a kórház idegsebészi konzíliuma és CT vizsgálatot javasoltak. Ez negatív lett, Lučanský tehát nem sérült meg súlyosabban.

December 11-én szállították át Trencsénbe, a gyanúsítottak és elítéltek kórházába, ahol további 11 napig lábadozott.

Lučanský sérülése kapcsán megjelentek olyan információk a sajtóban, miszerint megverhették a börtönben, egy helyen azt is írták, hogy a börtönőrök rugdalták meg, miután nem tartotta be a szabályokat. Ezt azonban maga Lučanský is cáfolta az ügyvédjén keresztül. Rajta keresztül Lučanský köszönetet is mondott a börtönőröknek és az egészségügyi személyzetnek.

Mindezt más hivatali feljegyzések is alátámasztják. A trencséni kórházat meglátogatta az igazságügyi minisztérium ellenőreinek egy csoportja, akik az orvosánál arról is érdeklődtek, hogy okozhatta-e a sérüléseit verekedés.

Az orvos azonban ezt tagadta, és azzal magyarázta az idegenkezűség kizárását, hogy ha valaki megverte volna, akkor a sérülései kiterjedtebbek lennének a szeme körül, és nem korlátozódnának kizárólag a szemgolyójára, valószínűleg megsérült volna a szemhéja, homlok- vagy járomcsontja.

Ebben az időben az Eperjesi Járási Ügyészség is információt kért a trencséni orvosoktól, akik december 18-án megismételték, hogy nem találtak semmilyen fizikai összetűzésre utaló jelet.

Mindezt maga Lučanský is visszautasította a minisztériumi alkalmazottak általi kihallgatásakor, sőt, kimondottan pozitívan értékelte a börtönőrök hozzáállását. Azt mondta: "a fiúk aranyosak, itt Eperjesen is".

Egyelőre azonban kérdések merülnek fel a Denník N szerint azzal kapcsolatban, hogy Lučanský valóban úgy szerezte-e a sérüléseit, mint ahogy azt ő maga leírta. Ő maga azt állította, hogy az eperjesi börtönbe való szállítása után fáradt volt, amiatt is, hogy a kihallgatása előtt jött haza Horvátországból. Szavai szerint december 9-én hajnalban nem tudott aludni, elesett és ekkor ütötte meg a szemét.

"A világítás nélküli cellában mozgott, belerúgott a papucsokba és megütötte a szemét az ágyban" - mondta a feljegyzések szerint a történtek után. Mária Kolíková miniszter is ezt a verziót tálalta a nyilvánosság előtt december 13-án.

A sérülés körülményeit vizsgálta Maroš Žilinka főügyész is, aki az eredményeiről december 29-én tájékoztatott, mondván, bármilyen arra irányuló találgatás, hogy Lučanský már akkor is megpróbált öngyilkos lenni, indokolatlanul sérti a gyanúsított jogait. "Az elvégzett vizsgálat ezt kizárta" - fogalmazott.

Mindez csupán néhány órával azelőtt történt, hogy Lučanský öngyilkosságot kísérelt meg a cellájában, aminek következtében később életét vesztette.

A trencséni kórház főorvosa ugye kizárta, hogy idegenkezűség történt, ám azt állította, meglehetősen ritka sérülésről van szó Lučanský esetében. A gyanúsítottat egyébként pszchiáter is megvizsgálta az eset után, ám a minisztériumi feljegyzések szerint nem állapított meg semmilyen pszichiátriai rendellenességet, ami beavatkozást igényelne.

Két nappal karácsony előtt így Lučanskýt visszaszállították az eperjesi börtönbe.

A Denník N megszerezte azt a dokumentumot is, amely a Lučanský december 29-i öngyilkossági kísérletét megelőző tevékenységét rögzítő kamerafelvétel átiratát tartalmazza, maga a kamerafelvétel azonban nem áll rendelkezésükre.

Az átiratban szerepel, hogy 15 óra előtt ellenőrizték az őrök Lučanský celláján a rácsokat. Ezt követően az őrök rendszertelen ellenőrzést tartanak, a legközelebbit 10 perccel ezután, majd félóránként, az utolsó a feljegyzés szerint 16.30-kor történt. A feljegyzés szerint ekkor Lučanský az ágyán feküdt, és a jelzésre felemelte a fejét.

Kilenc perccel később egy elítélttel visznek ételt Lučanský cellájához, aki pedig ekkor már mozdulatlanul feküdt. "Felszólítottam a nevezett személyt, hogy vegye el az ételt. A nevezett személy az ismételt felszólításra sem reagált. A büféablakon keresztül láttam, hogy a nevezett személy mozdulatlanul fekszik az ágyában. Az ablak felé fordult, így az arcát nem látták.

Ezt követően a börtönőrök bemennek a cellába, majd megnyomják a vészjelző gombot. 16.42-kor érkezik meg a műszakvezető helyettese, utána egy csapat, amely 16.44-kor megkezdi a mesterséges lélegeztetését, 16.46-kor pedig hoznak egy defibrillátort is.

20 perccel a riasztás után megérkeztek a rohammentősök, majd a börtönorvos és a börtönigazgató. 17.37-kor szállítják át Lučanskýt az eperjesi kórházba.

A Denník N közlése szerint a feljegyzések szerint az öngyilkossági kísérlete után legalább tíz személy láthatta, hogy Lučanský milyen állapotban volt. Tehát ez a tíz személy tanúskodhat is róla.

Másnap, december 30-án 15.55-kor állapították meg, hogy meghalt.

(Denník N/parameter)