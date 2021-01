Trump telefonon próbált nyomást gyakorolni Georgia állam választási tisztségviselőjére, hogy "találjon elegendő szavazatot a győzelméhez"

Donald Trump amerikai elnök telefonon próbált nyomást gyakorolni Georgia állam legfőbb választási tisztségviselőjére, hogy az "találjon" elegendő szavazatot a novemberi eredmény megfordítása érdekében - derült ki az egyórás beszélgetésről készített hangfelvételből, amelyet elsőként a The Washington Post című napilap tett közzé vasárnap.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A sajtó hírei szerint Trump még szombaton hívta fel a szintén republikánus Brad Raffenspergert, aki a georgiai választás lebonyolításáért felelős helyi főhivatalnok.

A The Washington Post azt írta, hogy Trump "hízelgett, könyörgött és fenyegetőzött" a beszélgetés során, Raffensperger és hivatalának tanácsadója azonban visszautasították állításait, és úgy vélekedtek, hogy az elnök a választás tisztaságával kapcsolatban olyan összeesküvés-elméletekre hivatkozik, amelyeket már többször megcáfoltak.

"Nézzék, én mindössze ennyit szeretnék. Csak találni akarok 11 780 szavazatot, ami eggyel több, mint amennyire szükségünk van. Mert megnyertük az államot" - mondta Trump a lap beszámolója szerint.

A Fehér Ház egyelőre nem reagált, ahogyan Raffensperger irodája sem. Bob Bauer, Joe Biden megválasztott elnök tanácsadója azonban hangsúlyozta: a felvétel jól példázza Trump "támadását az amerikai demokrácia ellen".

Kamala Harris megválasztott alelnök egy vasárnapi georgiai kampányrendezvényen "hatalommal való nyílt visszaélésként" írta le a történteket, amelyek szerinte Trump kétségbeesettségét mutatják.

Donald Trump kevéssel több mint tízezer vokssal vesztett a déli Georgiában. Szakértők azonban kiemelték, hogy ezen állam "megfordítása" sem lenne elegendő a győzelméhez a demokrata párti Joe Biden ellen, aki 306-232 arányban nyerte az országos elektori szavazást.

Eközben közös levelet jelentetett meg tíz volt amerikai védelmi miniszter, ebben óva intettek attól, hogy megpróbálják felhasználni a hadsereget az elnökválasztást övező konfliktusban, az ugyanis "veszélyes, törvénytelen és alkotmányellenes területre" sodorná az országot.

A The Washington Post szerint mindegyik, még életben lévő egykori védelmi miniszter aláírta a levelet, demokrata pártiak és republikánusok egyaránt: Dick Cheney, James Mattis, Leon Panetta, Donald Rumsfeld, William Cohen, Chuck Hagel, Robert Gates, William Perry, Ashton Carter és Mark Esper.

"Az eredmények megkérdőjelezésének ideje lejárt: eljött az idő az elektori kollégiumi szavazatok hivatalos megszámlálásának, ahogy azt az alkotmány előírja"

- szögezték le.

Trump azt állítja, hogy széles körű csalások történtek, s valójában ő nyerte a novemberi elnökválasztást. Emiatt több helyen is bíróságon támadta meg az eredményt, amelyet azonban jogi úton nem sikerült megváltoztatnia, és az általa vitatott államok választási tisztviselői is azt állítják, hogy nem történt választási csalás, valamint a szövetségi igazságügyi miniszter is úgy nyilatkozott, hogy nem találtak olyan, csalásra utaló bizonyítékot, amely érdemben meg tudná változtatni a voksolás kimenetelét.