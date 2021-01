"Nem hozhat ide naponta 120-130 koronavírusost a mentő, mert nincs hova tennünk" - kétségbeesettek az egészségügyi dolgozók Nyitrán

Vasárnap este, egy nappal korábban a tervezettnél összeült a járási válságstáb Nyitrán. Az ok a járásban uralkodó rendkívüli járványhelyzet.

Fotó: TASR

A nyitrai helyzetről a vasárnapi nap folyamán a TA3 munkatársa, Anka Žitná Lučaiová írt a Facebookon, miután az egyik orvos értesítette őt.

"Hiába szállítanak ide a Blackhawkokkal lélegeztetőgépeket a Chiranától, ha a csöveken nem tudunk több oxigént juttatni a betegekbe. Naponta 20-40 tüdőgyulladásos beteget veszünk fel, ennyit viszont nem tudunk naponta hazaengedni. Természetesen szóba kerül, hogy mindenkinek nincs esélye" - idézte az újságírónő a doktort.

"Nem hozhat ide naponta 120-130 koronavírusosost a mentő, mert nincs hova tennünk Már csak oxigén és monitor nélküli ágyaink vannak. Nem mondhatjuk, hogy csak akkor veszünk fel beteget, ha felszabadul egy ágy, vagy ha egy beteg meghal. Számomra ez az állam és az egészségügy teljes kudarca" - folytatta.

Leírta, hogy a múlt héten a galántai, nagyszombati és aranyosmaróti kórházak is vettek át 5-5 koronavírusos pácienst. Az idézett orvos úgy véli, nem szabad hagyni, hogy ezt az egészet az egyetemi kórház cipelje a hátán, hanem mindegyik kórház a fekvőágyainak 40-50%-át át kellene alakítania erre a célra, és szükség lenne olyan megállapodásra, hogy csak minden harmadik pácienst viszik az államiba, a többit pedig Lévára, Garamszentkeresztre vagy máshova.

Az orvos azt is elmondta, hogy minden nap rájuk hárul, hogy megtalálják a belső forrásokat erre a célra.

"Nem szabadna, hogy rajtunk múljon, kit hagyunk a folyosón oxigén nélkül. Meg kellene mondani, hogy a határainkon túl vagyunk és egy felsőbb szervnek kellene ezt koordinálnia" -

hangsúlyozta a riporter tolmácsolásában a feldúlt orvos, aki arról is beszélt, hogy vasárnap összeomlott a légtechnika a nőgyógyászati-urológiai osztályon kialakított Covid-részlegen. A doktor szerint hiába lesznek lélegeztetőgépeik és monitoraik, ha a régi hálózatuk nem bírja a terhelést.

Emiatt is kezdeményezte a válságstáb ülésének összehívását Milan Dubaj, a nyitrai egyetemi kórház igazgagtója - árulta el a kórház szóvivője, Tatiana Kubinec, aki megerősítette a portálnak azt is, hogy vasárnap reggel gondjaik voltak a rendkívüli mértékben fogyó oxigénnel.

Tomáš Holúbek, a városháza szóvivője a SME érdeklődésére megerősítette, hogy a válságstáb ülésének fő témája a lockdown feltételeinek szigorítása volt a városban, ennek részleteiről azonban majd Marek Hattas polgármester készül tájékoztatni hétfőn.

Nyitrán decemberben már egy hűtőkocsit rendeltek, mert nem volt hova tenni a holttesteket. 40 test fér el benne. Ha véletlenül a kocsi is megtelne, az önkormányzat a nyitrai jégcsarnokkal is számol, mint lehetséges helyszínnel a holttestek tárolására. A halálesetek számának növekedése miatt a temetésekre is nagyon sokat kell várni - jelenleg kb. két hét a várakozási idő.

(SME)