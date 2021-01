Temetésen akkor is csak hatan vehetnek részt, ha kint tartják a szertartást

A Szlovák Közegészségügyi Hivatal is úgy tapasztalta, hogy sokakban felmerül a kérdés, az olyan eseményeken, mint a házasságkötés, keresztelő vagy a temetés, akkor is csak hatan vehetnek-e részt, ha a szertartás kint, a szabad levegőn zajlik.

A kérdést most egyértelműen megválaszolták: IGEN.

Közölték továbbá, hogy ebbe a hat személybe nem számítanak bele azok a személyek, akik számára a szertartáson való részvétel a foglalkozásuk végzését jelenti. Tehát például a pap vagy eskettető, jegyzőkönyvvezető, búcsúztató, koporsóvivő, sírásó és így tovább.

A közegészségügyi hivatal figyelmeztetett, hogy a jelenlegi járványhelyzet nem teszi lehetővé, hogy nagyobb csoportok gyülekezzenek egy helyen.

Az ilyen eseményeken résztvevő személyeknek emellett be kell tartaniuk az előírásokat, amelyek a két méteres távolságtartásra és a maszkviseletre vonatkoznak. A távolságtartás nem érvényes például a házasuló felekre és a koporsóvivőkre sem.

Az ilyen eseményeknél a szertartás szervezője a felelős személy.

A Regionális Közegészségügyi Hivatalok kritikus helyzetben saját hatáskörben dönthetnek további szigorításokról.

A higiénikusok közölték azt is, hogy ha feltétlenül szükséges, egy ilyen eseményen megjelenhetnek többen is, de abban az esetben mindenkinek 12 óránál nem régebbi negatív koronavírusteszttel (PCR vagy antigén, mindegy, bár az utóbbinál esélyesebb ilyen rövid idő alatt eredmény) kell rendelkeznie, és a szertartást be kell jelenteni a területileg illetékes közegészségügyi hivatalnál, legkésőbb 48 órával annak kezdete előtt.

(TASR