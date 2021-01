Elkésett a lockdown, már a családokon belül terjed a járvány. A szakértő rendőröket vetne be 

Peter Visolajský orvos, a központi válságstáb tagja komor képet fest arról, milyen most a járványügyi helyzet. A Nyitrán tapasztalható állapotokat egy szóval így jellemezi: Bergamo.

Már gyermekorvosok, szemészek, ideg- vagy éppen baleseti sebészek is gondozzák a koronavírusos betegeket a nyitrai kórházban, ahol nagyon súlyos a helyzet. A kerületi székhely klinikáján folyamatosan bővítik a kapacitásokat, hogy képesek legyenek fogadni az újabb covidos pácienseket. A gyermek- és nőgyógyászati, valamint a traumatológiai vagy szemészeti osztályon is koronavírusos betegeket ápolnak. Rendkívüli a helyzet - nyilatkozta a DenníkN lapnak Peter Visolajský.

A nyitrai kórházban dolgozó orvos szerint az új betegek jelentős része karácsonykor fertőződött meg, amikor például az unokák meglátogatták a nagymamát vagy amikor a nagyszülő családi ünnepséget tartott. Ma a fertőzésnek a két leggyakoribb terepe - a munkahely és a család. A szakember úgy véli, így néz ki a helyzet, ha a lockdownt későn vezetik be, ahogy most is, akkor a lakosság már annyira át van fertőzve, hogy aztán már családon belül terjed a járvány. A lockdown ilyen körülmények között már kevésbé hatékony, és nem hoz olyan nagy áttörést, mint tavasszal.

Visolajský elmondta, az óvintézkedések akkor lennének hatékonyabbak, ha azok betartását a hatóságok ellenőriznék. Olyan helyzetbe kerültünk, hogy lassan bergamóiak a körülmények a kórházainkban - utalt az orvos az olaszországi városra, ahonnét annak idején rettenetes képsorok érkeztek a vírus okozta állapotokról. Akkoriban az olaszoknál bevetették a rendőrséget is, a járások határaira kivezényelték az egyenruhásokat, és betartatták a szabályokat. Nálunk hiányzik az ellenőrzés - jegyezte meg a közpponti válságstáb tagja. Igaz, Bergamóval ellentétben nálunk még nem fekszenek a páciensek a a kórházi folyosókon, de az előfordul, hogy a covidos beteg felvétele akár négy órát is igénybe vesz, annyira leterhelt a rendszer. És a halottak száma is rendkívül magas lesz, főként januárban. És ehhez az is hozzájárul, hogy más betegségek kezelése ilyenkor háttérbe szorul.

