A melegorgián és drogbirtokláson lebukott Szájer József visszadja diplomata-útlevelét

Január másodikától nem európai parlamenti képviselő többé Szájer József. A hosszú karrier után végül dicstelenül távozó politikus kiürítette az irodáit, leadta a kulcsait, az igazolványát, szavazókártyáját és a számítógépeit. Szájer teljesen eltűnt a nyilvánosság elől, nem észlelték sem Brüsszelben, sem Strasbourgban, sem Sopronban vagy Budapesten – írja a Blikk.

Fotó: MTI

A fideszes képviselő azután mondott le mandátumáról, hogy véres kézzel, droggal a táskájában menekült a rendőrök elől az ereszcsatornán, amikor rajtakapták, hogy a szigorú koronavírus elleni rendelkezéseket megsértve huszonötödmagával részt vett egy brüsszeli melegorgián.

Most, hogy a parlamenti mandátuma megszűnt, a büntetőjogi felelősség kérdése is előtérbe kerülhet, hiszen Szájert nem védi tovább a parlamenti képviselői mentelmi joga. Márpedig a kábítószerrel való visszaélés miatt 3 és 5 év közötti szabadságvesztést, illetve 8 ezertől 800 ezer euróig terjedő pénzbüntetést is kiróhat rá a belga bíróság.

Szájer József magyar diplomáciai útlevéllel is rendelkezik. A magyar külügyminisztérium sokáig nem árulta el, hogy brüsszeli mandátuma lejárta után bevonja-e Szájer okafogyottá vált diplomáciai útlevelét. A Blikk tegnap egy hónap alatt harmadszor tette fel a kérdést, mire megérkezett válasz:

- Szájer József képviselő úr jelezte, hogy visszaküldi a diplomata útlevelét – közölte a Külügyminisztérium.

Szájer jogosultsága a diplomata-útlevélre egyébként a képviselői megbízatása végével megszűnt.

A belga ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva tegnap nem kívánt további tájékoztatást adni Szájer József ügyében.

VIABlikk