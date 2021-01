Ostobaságot terjesztenek több ezren az összeomlás szélére sodródott nyitrai kórházról!

Január elejétől több ezren osztották meg a Facebookon azt a virális tartalmat, miszerint célzatosan szállították a koronavírusos betegeket más járások kórházaiból a nyitrai államiba, hogy mesterségesen rontsanak a nyitrai statisztikákon, ugyanakkor a betegeket aztán visszaszállították a járási kórházakba.

A nyitrai egyetemi kórház (Fotó: TASR-archív)

A nyitrai kórház szóvivője jelezte, hogy ez álhír, ne terjesszék tovább. Az igazság az, hogy az egyetemi kórház az összeomlás szélére került, olyan sok koronavírusos beteget szállítanak be hozzájuk, és ezért már más kórházak segítségét is kérték - ebből kifolyólag alakul át például a galántai kórház is Covid-kórházzá, ahol csütörtöktől csak koronavírusos pácienseket kezelnek az akut betegeken és a spontán szülő nőkön kívül.

A DennikPress nevű oldalon január 3-án jelent meg egy bejegyzés azzal a címmel, hogy "Krajčí terve beválik", a bejegyzsés szerint pedig a betegek Nyitrára történő átszállításával az volt a cél, hogy "médiaszenzációt" teremtsenek. Azután pedig visszaszállították őket a járási kórházakba, hogy a kellő számok ott is meglegyenek.

"A kórház azért van túlterhelve, mert oda szállítják a pácienseket a környező járásokból. Ezzel túlterhelték a személyzetet. A média felfújta, hgoy meglegyen a szenzáció, és főleg a számok. Most, amikor a média már lehozta, mentőkkel szállítják vissza a betegeket a járási kórházakba. Vélhetően azért, hogy ott is meglegyenek a számok. Egy mentős megerősítette nekem, nem érti, miért csinálják, és hogy csak bolondokháza van ebből" - állt többek között a bejegyzésben.

Tatiana Kubincová, a nyitrai egyetemi kórház hazugságnak és álhírnek nevezte ezt az AFP hírügynökségnek. Kifejtette, január 5-ikén 188 koronavírusos páciensük volt, közülük 22-en lélegeztetőgépen.

(TASR)