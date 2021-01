LÉNYEG: nem tágít a járvány, de jönnek a vakcinák és még Dunaszerdahely is tesztelhet

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója.

Illusztrációs felvétel (TASR)

A járványos helyzet tovább fokozódik, és az álhírgyártók is teljes gőzzel végzik a vírussal kapcsolatos "küldetésüket", az öngyilkosságba menekülő országos főzsaru ügye körül meg fura arc jelent meg.

Egyre romlik Szlovákiában a koronavírus okozta helyzet: már "világszínvonalú" a járvány miatti halálozási statisztikánk, és az országban pillanatnyilag a Covid-19 a leggyakoribb halálok. Az új fertőzöttek száma sem akar zsugorodni, megint találtak több ezernyi pozitív személyt, bár a kórházban ápoltak száma szerdára kevéssel csökkent. Egy ilyen számbeli visszaesés jól jönne az ország legdurvábban sújtotta kórházának, a nyitrainak, de abban lehet reménykedni, hogy a most hétvégén beindított tömeges tesztelés megteszi a hatását. Ahogy az is, hogy a járásban hétfőtől annyira szigorítják a kijárási korlátozást, hogy a munkahelyre, vagy mondjuk a Nyitra folyó partjára is csak negatív teszttel lehet majd menni. De még azoknak is meg kell tudniuk lobogtatni a negatív előjelű certifikátumukat, akik csak a gyereket viszik iskolába vagy oviba.

Jönnek a tesztek és a vakcinák

De a fényt is egyre intenzívebben látni az alagút végén, jött pár örömteli hír a védekezési formákkal összefüggésben. Egyrészt milliónyi antigénteszt érkezik Szlovákiába, és az illetékesek ezért regionális vizsgálatok megszervezésére szólítják fel a polgármestereket. Tehát ha mondjuk Dunaszerdahely vezetése úgy dönt, hogy itt az ideje ismét felvenni a küzdelmet a nyavalyával, a kormány kész segíteni ezt a missziót.

És ne feledkezzünk meg arról a pozitív kedvező adatról sem, hogy hamarosan hozzánk is megérkezik egy újabb rakomány vakcina, ami felgyorsíthatja az oltási folyamatot. Csütörtőktől országszerte beindul az egészségügyi alkalmazottak injekciózása - beleértve Csallóköz központját is, s miután ezt a kötelező kört letudják, egy csapásra oltóközpontok alakulnak ki a kórházakban. Az oltási kampány gyorsasága természetesen attól függ majd, hogy milyen ütemben futnak be a vakcinák Szlovákiába, de az egészségügyi miniszter azt vizionálja, hogy kedvező esetben három hónap alatt akár 3,5 millió ember megkaphatná az első adagját.

Az összeesküvések kiagyalói ráléptek a gitárpedálra

Látják, érzékelik az idióta álhírgyártók is, hogy a tudomány esszenciája kezd lassan beszivárogni a koronás világunkba, hát ráerősítenek az agyament elméleteik legyártására. Sajnos nem mindegyik ostoba teória vicces, ahogy az sem, miszerint célzatosan szállították volna a koronavírusos betegeket más járások kórházaiból a nyitrai államiba, hogy mesterségesen rontsanak az ottani statisztikákon. De amikor a balfék konteósok padlógázzal nyomják a bullshitet, abból az is kiderül, hogy egy valamire való vakcinába olyan chipet rejthettek el, ami leginkább gitárpedálból készült.

Kotlebás figura képviseli Lučanský özvegyét

Aztán itt van még Milan Lučanský öngyilkossági ügye is, ami még mindig veri a hullámokat, az ellenzéki pártok nagy örömére. Igaza van az államfőnek, hogy a néhai országos rendőrfőkapitány fogságban bekövetkezett halála tragikus esemény, amelyet alaposan ki kell vizsgálni, mert megérdemli a családja, továbbá mindnyájunknak szüksége van erre. Az azonban mindenképpen furcsa, hogy a főzsaru családjának jogi képviseletét egy kotlebás európai parlamenti képviselő látja el, aki korábban már összehozott egy kokainos affért, meg anno Andrej Kiska elnöknek bíróként azt tanácsolta, jól teszi, ha gyorsan elhúz az országból. Kiska aztán Szlovákiában maradt, helyette a kotlebás jogtudor költözött ki Brüsszelbe, de most csütörtökön Pozsonyban vághat bele Lučanský özvegyének érdekképviseletébe, mégpedig az igazságügyi minisztériumban.

(sárp)