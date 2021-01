Az egészségügyi tárca bővítette az oltásra jogosultak körét

Olyan személyek is jelentkezhetnek már az oltásra, akik közvetlenül vagy közvetve segítik a betegek ellátását. Az egészségügyi minisztérium és az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja (NCZI) bővíti a rendelkezésre álló időpontokat és azoknak a személyeknek a körét is, akik regisztrálhatnak az oltásra. A TASR hírügynökséget Zuzana Eliášová, az egészségügyi tárca szóvivője tájékoztatta csütörtökön.

Szlovákiában január 6-án este elérte a 10 751 főt azok száma, akiket beoltottak a COVID-19 betegség ellen.

Továbbra is prioritást élveznek azok az egészségügyi dolgozók, akik koronavírus-fertőzötteket gyógyítanak, vagy ilyen páciensekről gondoskodnak. Mostantól viszont már beoltathatják magukat azok az egészségügyi képzésekben részt vevő hallgatók is, akik a képzésük során érintkeznek páciensekkel, továbbá a kórházi takarítók is. Regisztrálhatnak az oltásra a szociális intézetek és szociális otthonok dolgozói, a szociális terepmunkások, a mobil mintavételi állomások, valamint a mentőszolgálatok alkalmazottai is.