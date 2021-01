LÉNYEG: Matovič nem bír meglenni a pofozógépe nélkül, kár lenne, ha mániájának foglya maradna

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója.

Fotó: TASR/AP

Ahelyett, hogy a szlovák kormányfő örülne, hogy befutott az antigénes tesztek idei első rakománya, ismét belerúgott a gazdasági miniszterébe. De ez sem szólhat akkorát, mint ami odaát, Amerikában történik. A washingtoni őrületre nincsenek szavak.

Bűnbak és rögeszme

Richard Sulík maradt az ügyeletes bűnbak Igor Matovič szemében, bármilyen fejlemény történik is a koronavírus elleni küzdelem frontján, a gazdasági tárca vezetője kap egy maflást. Most is így történt, amikor a Sulík által megrendelt antigéntesztek végre befutottak az országba, Matovič teljesen kiborult. A kormányfő nekiment Sulíknak, mondván, közel 50 nap elteltével sikerült csak beszereznie a teszteket, amelyeket eredetileg még a decemberi országos vizsgálatra szántak volna. Ez az árubeszerzési ügy hosszabb ideje vitákat gerjeszt Sulík és Matovič között, és emiatt pár hete a miniszterelnök sírással és hányingerrel küszködve egy rádióműsorban lemondásra szólította fel az "idióta" gazdasági miniszterét, amely felhívást a SaS elnöke angolos hidegvérrel eleresztette a füle mellett. Ő azzal védekezik, hogy a csúszásról az OĽaNO-s egészségügyi miniszter tehet, aki állandóan módosítgatta a beszerezni kívánt fránya tesztek paramétereit. Most viszont már szlovákiai raktárakban pihen a viszály milliónyi tárgya, de a kormányfő még így is bőszen "dubajozik", szemére vetve az általa pofozógépként kezelt Sulíknak, hogy az év végén elutazott lábat lógatni az emírségekbe. A kormány ütőképességének nem tesz túl jót az ilyen civakodás, de ez van, amikor a megroggyant népszerűségű miniszterelnököt gúzsba köti saját rögeszméje.

Megbolondított hazafiak

Persze nem annyira betegesen, ahogy Donald Trump amerikai elnök is a saját kényszerképzetének foglya. Mert azt láthattuk, hová vezet ez utóbbinak a mániája arról, hogy a novemberi választásokat ő nyerte, mégpedig nagy szavazatkülönbséggel. Ezt a légből kapott marhaságot annyiszor elismételte a csekély értelmi képességű államfő, hogy bizony benne volt a pakliban, a fanatizált Trump-hívők majd előbb utóbb teljesen megkergülnek. Szinte élőben láthattuk, ahogy ez az egész cirkusz több ember halálához vezetett, ami - ahogy az elnök pártjához tartozó egyik politikus mondta, - egy önző ember sértett büszkeségének, illetve az általa szándékosan félreinformált emberek dühének a következménye volt. Jellemző a helyzetre, hogy az amerikai törvényhozás épületét megostromló demonstrálókat Trump egy Twitter-üzenetében "kiváló hazafiaknak" nevezte, hogy aztán szépen le legyen tiltva a közösségi oldalairól az államfő a maradéknyi megbízatási időszakára.

Ez itt nem Amerika, Szlovákiában nem feltételeznek sokan akkora baromságokat, mint a trumpisták közül jónéhányan, hogy például a politikai ellenfél egy pedofil hálózatot működtető, gyerekrabló banda, ahogy azt a QAnon-teóriában hívő eszementek vallják, akik a republikánus elnökben látják a megmentőt. Nálunk a "fapados Donald" hasonló ócskaságokat nem papol, csak a Facebookján hergel állandóan a "teszteket bojkottáló" Sulík ellen, ezzel is növelve politikai ellenfele népszerűségét.

Haščák kirepült a kalitkából

Lassan ideje Matovičnak témát váltania, amire alkalmat szolgáltat az, hogy egy hónap után kiengedték a vizsgálati fogságból Jaroslav Haščákot, az ország egyik leggazdagabb emberét, aki maga az ügyeskedés megtestesült jelképe. A szlovák kormányfő a koronavírus elleni küzdelem mellett ugyanis a korrupció elleni harc felkent lovagja is, ezért energiáit újból ennek a kérdéskörnek szentelhetné. A most szélnek eresztett Haščák, a Penta pénzügyi csoport társtulajdonosaként 15 évvel ezelőtt politikusokkal, miniszterekkel egyeztetett kenőpénzekről egy fővárosi lakásban és erről titkos hangfelvételek születtek. "Szegény" pénzembert aztán úton-útfélen zsarolták - a SIS egykori magas beosztású tisztviselőjétől kezdve, a fakate öves kavarógép Marian Kočneren keresztül egészen az albári polgármesterig és az exfőügyész Dobroslav Trnkáig, - és ő meg csak győzte leperkálni a hallgatás árát. Ezt a Gorilla-ügy néven ismertté vált esetet hosszú ideig Dušan Kováčik speciális ügyész felügyelte, akit azonban november közepén szintén őrizetbe vettek, és bűnszervezetben való részvétellel gyanúsítottak meg.

A szlovákiai közélet megtisztítása, a korrupció felszámolása legalább akkora feladat, mint a világjárvány normális kezelése, és egyik teendőnek sem használ, ha a végrehajtó hatalom első embere trumpi eszközökhöz nyúl. Ettől nem lesz olajozottabb a kormánykoalíció működése.

(sárp)