Egyelőre kevés egészségügyi alkalmazott oltatta be magát koronavírus ellen

Ugyan az elsők közé tartoznak, akik megkaphatják a koronavírus elleni vakcinát Szlovákiában, mégis ezidáig a kórházak alkalmazottainak mindössze a fele adatta be magának az oltást, az idősotthonok alkalmazottai pedig még ennél is kevesebben.

Fotó: TASR

Az Egészségügyi Információk Nemzeti Központjának (NCZI) adatai szerint az elmúlt hónapban nőtt azoknak az egészségügyi dolgozóknak a száma, akik beoltatnák magukat, egyelőre mégis kevesen éltek ezzel a lehetőséggel. A SME megszólított több kórházat és idősotthont, hogy kiderítse, milyen az érdeklődés a koronavírus elleni vakcina iránt.

Az egészségügyi dolgozók körében a sninai kórházban a legnagyobb az érdeklődés a vakcina iránt – a kétszáz alkalmazottból megközelítőleg 150-en vannak azok, akik beoltatják magukat. Az idősotthonok közül a Pozsonyi Evangélikus Diakóniai Központban a legnagyobb az érdeklődés – a harminc alkalmazott közül 24-en akarják magukat beoltatni, ami 80 százalékos aránynak felel meg. A többi kórházban, illetve otthonban 40-60 százalék körül mozog az érdeklődési arány.

A korona.gov.sk portálon, ahol az emberek jelentkezhetnek az oltásra, csütörtök délig 16 885-en jelezték érdeklődésüket. Veronika Beňadiková, az NCZI szóvivőjének tájékoztatása szerint többségük egészségügyi dolgozó. A SME szerint legalább 78 ezren dolgoznak olyan munkakörben, akik jelenleg élhetnek az oltás lehetőségével, csakhogy egyelőre ezeknek mindössze a 22 százaléka jelezte érdeklődését.

Henrieta Hudečková járványügyi szakértő szerint a cél, hogy az egészségügyi dolgozók legalább 70 százalékát beoltsák. A szakértő úgy véli, ahhoz, hogy Szlovákiában kollektív immunitás jöjjön létre a koronavírus ellen, az ország lakosságának több mint 60 százalékát be kell oltani. A kollektív immunitás aztán azokat is védené a vírus ellen, akik egyéb egészségügyi okok miatt nem oltathatják be magukat.

Az egészségügyi dolgozók, akik nem akarják magukat beoltatni, leggyakrabban azzal érvelnek, hogy túl rövid idő alatt készült el a vakcina, vannak, akik a mellékhatásoktól tartanak, míg mások kivárnak, hogy beoltott kollégáiknál nem jelentkeznek-e valamilyen negatív következmények.

A koronavírus elleni oltás önkéntes alapú, Szlovákiában viszont hosszú ideje kevesen vannak azok, akik önként beoltatnák magukat valami ellen. Például a szezonális influenza elleni oltás évek óta 10 és 20 százalék között mozog.



(SME)