LÉNYEG: Covidmizéria, egy politikai cirkusszá szervezett temetés, King Kong meghunyászkodik

A hét utolsó munkanapját Szlovákiában egyértelműen két közéleti témakör uralta. Az egyik épp úgy mint egy éve mindig, a járványhelyzet, a covidmizéria aktuális szintje, a másik pedig a volt főrendőr, Milan Lučanský politikai cirkusszá szervezett temetése volt. Ezt a dominanciát hírérték tekintetében még az eddig a világ élén szájaló politikai mutatványos, a King Kong metropoliszba tévedését idéző Donald Trump hirtelen meghunyászkodása sem volt képes elhomályosítani.

2582 egészségügyi dolgozó van karanténban – ki fog bennünket gyógyítani?

Ha hiszik a vírustagadók, ha nem, egyre komolyabb méreteket ölt országszerte a Covid 19 okozta járvány. Sőt, a fertőzés egyik dél-szlovákiai gócpontjában, Nyitrán levett és kivizsgált mintákban is kimutatták a vírus angliai mutációját. Ebben a városban egyébként már-már háborús vészhelyzet alakult ki az elmúlt napokban, mert a kórházi elhalálozások hirtelen megugró száma miatt külön hűtőkamiont kellett bevetni a sokasodó holttestek tárolására. Marek Krajčí egészségügyi minister pénteki sajtótájékoztatóján ezért nem véletlenül figyelmezetett arra, hogy a kórházban kezelt fertőzöttek száma országszerte folyamatosan növekszik, holott jelenleg is több mint háromezer covidpácienst tartanak nyilván. Ami pedig ennél is beszédesebb, figyelmeztetőbb adat, hogy 2582 egészségügyi dolgozó van karanténban. Ami annak ellenére nehezíti a betegellátást, hogy fokozatosan térnek vissza a kórházakba.

A helyezet tehát meglehetősen bonyolult, helyenként pedig, Nyitrán kívül Besztercebányán és Trencsénben, pillanatnyilag a kilátástalanságig feszült. De Dél-Szlovákia többségében magyarok lakta térségeiben, konkrétan a Dunaszerdahelyi és Érsekújvári járásban is rekordszámú fertőzöttet azonosítanak a napi tesztelések során.

Nem fogyatkozik a vírustagadók, pletykaszakértők, fotelforradalmárok népes tábora!

Semmiképpen nem gondalhatjuk tehát, hogy rövid időn belül úrrá leszünk a járványon. Akkor sem, ha napok óta korlátozott számban ugyan, de rendelkezésre áll a koronavírus elleni védőoltás. Egyrészt, mert épp a korlátozott mennyiség miatt egyelőre a népesség bizonyos szegmensében lehet csak alkalmazni. Most konkrétan a fertőzésnek leginkább kitett egészségügyi dolgozók kaphatják meg a vakcinát, ám sajnos úgy alakult, hogy a kórházi személyzet mindössze fele adatta be magának, az idősotthonok alkalmazottai közül pedig ennyien sem kérték. Másrészt tekintettel a vonatkozó kormányzati kommunikáció esetlegességére, ellentmondásosságára, egyáltalán nem fogyatkozik a vírustagadók, pletykaszakértők, fotelforradalmárok népes tábora. Ezeknek az egyéneknek és csoportoknak a hátszelet ráadásul Robert Ficóval, Pellegrinivel és a náci Marian Kotlebával az élen a jelenlegi ellenzék biztosítja. Csak azért bujtogatva az egyébként is tájékozatlan, ezért bizonytalan és eleve összeesküvés-elméletekkel élő népességet, mert utálják a kormányfőt, Igor Matovičot.

Pedig Ahhoz, hogy a koronavírus elleni vakcinázás hatásos legyen, a lakosság 65 százalékát át kellene oltani. Más gyógymód jelenleg nem létezik…

Matovič a közösségi hálón tartotta fontosnak bejelenteni, hogy koszorút küldött az öngyilkos volt főrendőr temetésére…

A kormányfő egyébként úgy fűrészeli önmaga, pártja és az általa fémjelzett kormánykoalíció alatt a fát, mintha fizetnének neki érte. Merthogy ilyen lenne a természete? Plusz a választások megnyerésével mit sem sejtve úgy csöppent bele a pandémia kellős közepébe, mint Pilátus a Krédóba.

Igor Matovič járványhelyzettel vívott árnyékbokszolását jóindulatúan akár meg is lehetne bocsátani, hiszen nála nagyságrenddel tapasztaltabb közszerepelők világszerte sem tudnak a pandémiával mit kezdeni. A belpolitikai történések kvalifikált kezelését viszont talán joggal várja el tőle a közvélemény. Sajnos ezen a terepen sem mutatkozik a kormányfő átlagon felülinek. Sőt! Itt van példaként a volt főrendőr, Milan Lučanský öngyilkossága, illetve a kormányfő Lučanský temetéséhez való viszonyulása. Matovič a közösségi hálón tartotta fontosnak bejelenteni, hogy koszorút küldött a volt főrendőr temetésére. Méghozzá azért, mert úgymond, az emberek azt gondolták, hogy nem tesz ilyent... Mármost, Milan Lučanský vizsgálati fogságban volt, amikor úgy döntött, hogy felakasztja magát. A bíróság korrupciós gyanú miatt a december 6-án azért döntött arról, hogy Lučanskýt vizsgálati fogságba helyezik, mert az exfőrendőr ellen erősebbek voltak a bizonyítékok, mint azt elsőre gondolták. Ezért hát nem igazán érthető és védhető, hogy a regnáló kormányfő gyászolja őt. Akkor sem, ha Lučanskýval kapcsolatban felmerülhet az ártatlanság vélelme, hiszen nem volt elítélve. Bár nem kell ahhoz különösebb rosszindulat, hogy arra emlékeztessünk, az öngyilkosságával épp az ítéletet akadályozta meg. Meg az esetleges vagyonelkobzást ugye, ha rábizonyítják a vádakat.

Ilyen alapon aztán az sem tűnik igazán kósernek, hogy az államfő, Zuzana Čaputová késztetést érzett, hogy Lučanský feleségének levelet írjon.

A belügyminisztérum épületére meg aztán egyáltalán nem kellett volna kitűzni a gyászlobogót…

Mindegy, ami történt, megtörtént. Bár Lučanský családja nem kért a politikusokból, a főrendőr temetéséből így is politikai hacacáré lett. Leginkább a Fico-féle Smer SD, és Pellegriniék igyekeztek nemzeti hősnek beállítani a korrupció gyanúja miatt fogva tartott volt főzsarut. Talán nem véletlenül, azaz nem épp indokolatlanul, hiszen Milan Lučanský ezeknek a politikusoknak az országlása alatt volt a csúcson.

Trump úgy meghunyászkodott, mint asszonya előtt a bejárónővel rajtakapott férj

Szóval a trumpizmus, vagyis a népbutító netkormányzás, netpolitizálás itt Közép-Európában is divatban van. És amint a mellékelt ábrák mutatják, ideig-óráig eredményes is lehet. Hogy viszont semmi nem tart örökké, azt épp az Egyesült Államok még pár napig legelső embere, Donald Trump sorsa bizonyítja. Tegnap még rettenthetetlen lázadóként saját Capitoliuma ellen tüzelte agymosott brancsát, péntekre pedig úgy meghunyászkodott, mint asszonya előtt a bejárónővel rajtakapott férj. Szóval, most már lehet arról álmodozni, hogy talán végleg be van fejezve a tengerentúli nagycirkusz és aktorunk úgy tűnik el a politika arénájából, mintha ott sem lett volna.

Ez vezérelheti az amerikai kongresszus demokrata párti képviselőit, akik felkészültek arra, hogy alkotmányos felelősségre vonási eljárással (impeachment) távolítsák el hivatalából Donald Trump amerikai elnököt? Vagy mégsem...?

