Kínában térítésmentesen oltják a lakosságot

Kínában térítésmentesen oltják majd a lakosságot a koronavírus ellen, mihelyst rendelkezésre áll az ehhez elegendő mennyiségű vakcina - jelentette be szombaton a pekingi kormány.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Cseng Csung-vej, a Kínai Egészségügyi Bizottságnak a koronavírus-oltóanyag kifejlesztésért felelős csoportvezetője pekingi sajtótájékoztatóján közölte, hogy noha az oltóanyagoik gyártása és szállítása költséggel jár, a kormány térítésmentesen tudja azt biztosítani az embereknek.

Kínában a teljes lakosság számára december végén engedélyezték az első vakcinát. Előtte egy sürgősségi program keretében háromféle oltóanyagot adtak be olyan csoportoknak, amelyeknek tagjai nagy kockázatnak vannak kitéve, köztük egészségügyi dolgozóknak, majd december közepén más csoportokat is beoltottak, mint például az élelmiszer-iparban vagy a tömegközlekedésben dolgozókat annak érdekében, hogy még a tél előtt megakadályozzák a fertőzés gyors terjedését. Ezeket az oltásokat is térítésmentesen végezték - mondta el a bizottság egy másik tisztségviselője.

Hozzátette, hogy bizonyos helyi önkormányzatok térítés ellenében oltottak, de ezeknek vissza kell adniuk a pénzt az érintetteknek. Eddig kilencmillió embert oltottak be.

(MTI)