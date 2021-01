Legalább az elsős és a másodikos kisdiákok számára megnyitnák az alapiskolákat január 18-tól

Az oktatásügyi minisztérium legalább az elsős és a másodikos alapiskolás diákok számára lehetővé tenné, hogy január 18-tól visszatérhessenek az iskolapadokba, ezt azonban tesztelés előzné meg.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Erről Branislav Gröhling (SaS) oktatásügyi miniszter beszélt vasárnap a TA3 V politike című műsorában. Egyelőre azonban még csak tervről van szó, a jövő hét folyamán tárgyalnak az ötletről Marek Krajčí (OĽaNO) egészségügyi miniszterrel.

Az oktatási tárca vezetője is kiemelte, hogy nagyon kedvezőtlen a járványhelyzet az országban, ezért hétfőtől (január 11.) az alap- és a középiskolákban is távoktatás formájában folytatódik a tanítás. Hétfőtől csak az óvodák és a napközik nyithatnak meg azoknak a szülőknek a gyerekeik számára, akik létfontosságú infrastruktúrában dolgoznak. Január 11-től ismét működhetnek az iskolai étkezdék is.

Arról, hogy milyen sorrendben térhetnek majd vissza a diákok az iskolapadokba, továbbra is zajlanak a tárgyalások. Gröhling azonban elismerte, hogy amennyiben Szlovákia a COVID-szemafor rendszer szerint továbbra is fekete besorolású lesz, csak az óvodák és az alapiskolák alsó tagozatai jöhetnek szóba, illetve bizonyos konkrét évfolyamok.

Az iskolákba való visszatérést a gyerekek, a szülők és az iskolai alkalmazottak tesztelése előzi meg. Ez a miniszter szerint vagy önkéntes lesz, vagy kormányhatározatot hoznak arról, hogy azok, akik nem szeretnék teszteltetni magukat, nem vehetnek részt a tanításon. Gröhling hozzátette, hogy a mobil mintavételi pontok kialakítását részesítik előnyben, de szóba került az úgynevezett gargalizálással történtő tesztelés lehetősége is, amelyet nem kellene egészségügyi alkalmazottnak végeznie.

Ennek lényege, hogy a gyerekek sós vízzel gargalizálnának, majd egy pohárba köpnék a vizet, amit aztán egyesével az osztály közös poharába öntenének. Ezt vizsgálnák ki egyetlen mintavételként, és amennyiben negatív eredmény születik, az adott osztályban tovább folyhat az oktatás. Pozitív eredmény azt jelentené, hogy az osztályban legalább egy gyerek fertőzött. Ekkor vagy karanténba helyeznék az egész osztályt, vagy antigéntesztet végzenének mindannyiukon, vagy pedig PCR-tesztet csinálnának. Erről a módszerről Igor Matovič kormányfő még december elején beszélt.

Gröhling kiemelte, szereték, ha az 50 év feletti iskolai alkalmazottak már korábban jogosultak lennének a koronavírus elleni védőoltásra, nem csak a harmadik körben.



(TASR/para)