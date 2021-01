Levelet írt Matovičnak a magyar népszámlálási kampánystáb, kérik a halasztást

Levélben kérik szlovákiai magyar szervezetek a népszámlálás elhalasztását. A javaslatot támogatja az MKP is, a Híd szerda délután dönt a kérdésről. Az Összefogás is a halasztást kéri, és Gyimesi György OĽaNO-s parlamenti képviselővel egyeztetve próbálja megszerezni a kormánykoalíció támogatását. A népszámlálást lebonyolító Statisztikai Hivatal egyelőre hallani sem akar az ötletről, amihez különben is törvénymódosításra lenne szükség.