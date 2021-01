A szlovén tenger koralljai is veszélyben vannak a klímaváltozás miatt

Az Adriai-tenger szlovén részét sem kímélte az elmúlt évtizedekben a klímaváltozás, a korallfajokat is fenyegeti - közölte Lovrenc Lipej szlovén tengerbiológus.

-illusztráció- (Fotó: YouTube - Screenshot)

A tengerfelszín melegedése korallfehéredést és korallkihalást okozott, valamint új, nem őshonos fajok jelentek meg - mondta el egy online előadásban, amelyben a szlovén tenger környezeti állapotát ismertette.

Lipej, aki a Pirani Tengerbiológiai Állomás munkatársa, kiemelte a Földközi-tenger párnakorall- és a kőkorallzátonyainak károsodását. Ezek a szlovén Strunjan Természeti Parkban is megtalálhatók, és különféle tengeri élőlényeknek adnak otthont, hozzájárulva a biodiverzitás fenntartásához.

Ezek a korallok érzékenyek a magas hőmérsékletre - mutatott rá a szakember, aki szerint azonban Szlovéniában nem is a tenger magas hőmérséklete - amely akár 26 Celsius-fok is lehet - okozza a problémát, hanem az a tény, hogy a meleg késő őszig is eltarthat.

Kiemelte: a "trópusiasodás" miatt a nem őshonos fajok az Adriai-tenger északi irányába terjeszkednek. Számos ilyen fajt figyeltek meg a szlovén tengerben az elmúlt években, köztük a gömbhalféléket (Tetraodontidae) és a vérengző makrahalat (Pomatomus saltatrix).

A környezeti károk mellett ezek a halfajták gazdasági károkat is okoznak, zsákmányul ejtik a márnákat és egyéb kereskedelmi halfajtákat - fogalmazott a tengerbiológus.

Jelezte: a növekvő tengerszint miatt várhatóan víz alá kerülnek az olyan vizes élőhelyek is, mint a Skocjan-öböl természetvédelmi területe vagy a Secovlje Salina természetvédelmi park, ezek a területek számos madárfaj fészkelőhelyéül szolgálnak.

(MTI)