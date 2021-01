Egyre nagyobb gondban a temetkezési cégek a karanténban levő alkalmazottak miatt

Egyre nagyobb gondban vannak a temetkezési vállalatok, például a karanténba kerülő alkalmazottak miatt, akiket nagyon nehéz helyettesíteni.

Ladislav Stríž (Fotó: TASR/Pavol Zachar)

Emellett már koporsóhiány is mutatkozik. Erről Ladislav Stríž, a Temetkezési és Hamvasztási Szolgáltatók Szövetségének elnöke számolt be a TASR-nek.

„Keressük a megoldást, hogyan segíthetünk egymásnak, hogy ne álljanak le teljesen egyes szolgáltatók. Egyelőre néhány sírásó csapat került karanténba, de elnézve, hogy milyen gyorsan terjed a vírus, bármikor kritikusra fordulhat a helyzet”

- mondta Stríž.

Új alkalmazottakat felvenni most szinte lehetetlen, mivel többéves tapasztalatra és szakértelemere van szükség ehhez a munkához, ráadásul az emberek most félnek is ilyen állást elvállalni.

„Az önkormányzatok válságtervei szerint a közmunkások segíthetnének, csakhogy a sírásás elég specifikus munka, előfordulhat, hogy a hibák miatt kifordulnak a sírkövek vagy megsérülnek a korábban eltemetettek maradványai”

- magyarázta Stríž.

További gond a holttestek tárolása, több krematórium már hűtőkocsikat rendet erre a célra, és Stríž szerint a temetkezési vállalkozások hamarosan kénytelenek lesznek segítséget kérni az államtól, a válságstábtól vagy a járványügyi hatóságtól a temetések lebonyolításához.

Arra is rámutatott, hogy egyre kevesebb a koporsó.

„Tárgyalunk a gyártókkal, de már a kapacitásaik határán vannak, elsősorban azért, mert időre van szükség a faanyag megfelelő kiszárításához”

- magyarázta a szervezet elnöke. A temetkezési vállalatok ezért már keresik a lehetőséget, mely országokból tudnának koporsókat importálni.

TASR