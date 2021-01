LÉNYEG: A koalíciós pártok mindent elkövetnek, hogy folyamatos bizonytalanságban tartsák és egyben „szórakoztassák” az embereket

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója.

Elmaradhat a jövő hétre tervezett országos tesztelés, és akár az országos tesztelés teljesen. Nem azért, mert kevés a teszt, ezzel csak Igor Matovič kormányfő akarja Richard Sulíkra hárítani a felelősséget, hanem azért, mert az OĽaNO egyedül maradt teszteléspárti álláspontjával a koalícióban.

Váratlanul elmaradt a kormány ülése

Elmaradt ugyanis a kormány mára tervezett ülése, amin pontosították volna az országos tesztelés lebonyolítását. Pedig szerdán még minden egyértelműnek és biztosnak tűnt: jövő hétvégén újra kiparancsolják a mintavételi pontokhoz az embereket, vagy legalábbis azokat, akik munkába, üzletbe szeretnének járni, vagy esetleg kihasználni, hogy végre a természet is ránézett a naptárra, és leesett az első hó.

A Za ľudí már egyértelműen beállt Richard Sulík mögé, az országos tesztelés helyett csak a legfertőzöttebb járásokat szűrné antigén tesztekkel. Boris Kollár, a Sme rodina elnöke egyelőre nem nyilatkozott, de sajtóinformációk szerint az ő pártja is távolodni kezdett a miniszterelnöktől. Pedig eddig Kollár volt a megbízható partnere Matovičnak,

Kollár pedig az érinthetetlen koalíciós partner Matovič részéről, akinek még a nőügyeit és a minősíthetetlen kórházi viselkedését is elnézte a kormányfő.

Matovič ma újra a szokásos menekülő-útvonalat választotta: hallgatásba menekült, nem kommentálta Richard Sulík reggeli sajtótájékoztatóját, és nem magyarázta meg a kormányülés elnapolását sem.

„Ez nem kormányzás, hanem kabaré”

– ezt nem valamelyik ellenzéki vezető, nem Robert Fico vagy Peter Pellegrini mondta, hanem Juraj Šeliga, a koalíciós Za ľudí alelnöke kommentálta így a kormány ülésének elmaradását. Az ellenzék hátradől és kinyit egy újabb sört vagy tölt egy pohár bort magának. Ki-ki az ízlésének megfelelően. Ha semmi mást nem tesz, a támogatása akkor is nőni fog a következő hónapokban. Szomorú…

Sulík marad a kormányban

Csütörtökön Richard Sulík már említett reggeli sajtótájékoztatójával folytatódott az SaS és az OLaNO közti kakaskodás. Senki sem tartott attól, hogy Richard Sulík szó nélkül hagyja, hogy a kormányfő tömeggyilkosnak nevezi őt, amikor azzal vádolja, hogy miatta halnak meg emberek ezrei, mert miatta meghiúsult a kormányfő járvány elleni csodafegyverének bevetése, az országos tesztelés. Ugyanakkor Sulík mindenkit biztosított arról, hogy nem hagyja el a koalíciót, mert az „nem lenne jó Szlovákiának”. Azt is megtudtuk tőle, hogy már 50 pluszos, magas a vérnyomása, így jár neki a szabadság, senki ne rugózzon azon, hogy a karácsonyt (is) Dubaiban töltötte.

Ki lehet kapcsolni VV Igort és VV Ricsit?

Viszont azt a kérdést is feltehetné Sulík, hogy ami jelenleg folyik, az mennyire jó az országnak. Már a kormánypárti képviselők is profi mediátor után kiáltanak, érzik, hogy az emberek – a választóik is – már nagyon unják a kormányfő és a helyettese közti, véget nem érő és kívülről még akár humorosnak is tekinthető csetepatét. De sajnos ez nem humoros, és tényleg a bőrünkről van szó. Ahogyan azt Sulík is megjegyezte, Nyitrát az ő Covid-szemaforuk alapján már december 8-án tesztelni kellett volna. Akkor miért nem tesztelték? Mert Sulík meg Matovič?

Ez nem a Való Világ, amit ki lehet kapcsolni, ha valaki már túlságosan durvának találja a VV Igor vagy VV Ricsi „helikopterezését”.

Ez sajnos a való világ, és ha ennek a két embernek – vagy egyiküknek – mindenki választhat magának egyet – a hatalmasra nőtt egója akadályozza olyan intézkedések bevezetését, amelyek életeket menthetnek, akkor jobb lenne őket beküldeni a Való Villába.

Az MKP és a Híd ott folytatná, ahol decemberben abbahagyták. És az Összefogás?

Magyar pártjaink is megérkeztek 2021-be, úgy látszik – részben legalábbis – már túltették magukat a tavaly őszi tárgyalássorozat botrányos befejezésén. Az MKP és a Híd kész folytatni a megbeszéléseket, és egyelőre úgy tűnik, ők tényleg elkezdték az árkok betemetését. Az Összefogás egyelőre hallgat, de ha nem akar teljesen kimaradni, valamit lépnie kell. Ugyan elég nagy arcvesztés lenne nekik belemenni abba a megállapodásba, amit egy hónapja még elutasítottak, de ha nem akarják újra lejátszani a 2019-es forgatókönyvet, akkor nem sokáig halogathatják a döntést. Meglátjuk, hogy a Híd Elnöksége által kitűzött

február 15-i határidőt képesek lesznek-e betartani, ahogyan az is, hogy a marad-e a 3:2:1-es súlyelosztás,

de most úgy látszik, hogy ez a két párt egyelőre tartja magát a decemberi megegyezéshez.

Komáromban már oltják az ápolókat

A csütörtök egyik legjobb híre azonban, hogy Komáromban már a szociális intézmények dolgozóit is elkezdték oltani Covid ellen. Habár Marek Krajčí egészségügyi miniszter még mindig nem mutatott pontos oltási menetrendet – pedig ezt már a kormányfő is kérte tőle –, úgy látszik a régiókban legalább képesek helyes fontossági sorrendet állítani. A járvány elleni leghatékonyabb védekezés a védőoltás, kár, hogy elég lassú ütemben érkezik a vakcina. A leghatékonyabb felhasználása azonban az, ha a legveszélyeztetettebb embereket oltják, illetve azokat, akik nap mint nap velük vannak.

