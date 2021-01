Az eldiktatúrásodás felé

Az országos általános tesztelés a miniszterelnök becsípődése. Ugyanúgy, ahogyan az SAS elnökének személye, akire sok ezer ember haláláért keni rá a felelősséget.

Az országos általános teszteléssel azért mégiscsak van valami baj. Igaz, hogy ki lehet vele szűrni sok-sok pozitív embert, csakhogy azok karanténban maradását senki sem képes garantálni. Azt sem, hogy a teszt után 10 perccel a tesztalany nem fertőződik meg. A célzott tesztelés ezzel szemben legalább egy műszakra garantálhatná (a tesztek hatékonyságát figyelembe véve), hogy egy légtérbe 8 órára csak negatív személyek kerüljenek (másnap már ez is kétséges). Mindenesetre más az értéke egy célzott tesztelésnek, mint az általánosnak.

Az országos általános teszteléssel más bajok is vannak ám. Ezért aztán azt nem támogatja sem a Matovič által gyűlölt SAS, sem pedig a Za Ľudí mint másik koalíciós partner – kérdés, mikor lesz ez a párt is sok ezer ember haláláért felelős. És mindenki, aki nem ért egyet a kormányfővel... A lényeg, hogy egy általános tesztelés ma a szakemberek szerint több negatívummal járhat, mint haszonnal. Teszem hozzá: és még rohadt drága is... És ezt valahogy a tudósok nem cáfolják, a Városok és Falvak Szövetsége is tudtunkra adta, sőt mintha az Orvosi Kamara szintén ilyesmit rebesgetett volna…

Namármost az a fajta mindenkin, minden szakmai érven és partneren átgázoló (pl. hangfelvételek kiszivárogtatása a koalíciós szerződést megszegve…) politikai és érzelmi zsarolás, amelyet a személyiségzavar-gyanús (nem én mondom, hanem a szakik, pontosabban szerintük ez már nem gyanú) miniszterelnök folytat, egyenes út a diktatúrába.

Amikor ki meri jelenteni majdnem az összes szakavatott hozzáértő (a tudós szót Tesztovics már lejáratta) véleményével szemben, hogy nem az oltás a megoldás, hanem a tesztelés,

gyakorlatilag beállt a hoaxterjesztők közé.

Pedig parasztésszel is logikus: a teszt meg nem gyógyít senkit és nem garantálja a megelőzést, tehát nem véd, csak információval szolgál, az oltás viszont véd.

Azt már elő se érdemes húzni, hogy az említett tudósok - nem egy a Szlovák Tudományos Akadémia képviseletében és/vagy alkalmazásában - nem lopták a diplomájukat, de a doktori, docensi, professzori címüket sem… Tesztovics professzor ezzel szemben… Mégis ki diktál?

Ja, és persze úgysincs elég teszt az országban, ismerte el a hadügyminiszter. Mert Sor… pardon: mert Sulík, tette hozzá a szociopata-gyanús egyén.

De ez csak a nyilvános kabaré, kérem, a hiszti, a jéghegy csúcsa, ami elfedi az irodaajtók mögött zajló folyamatokat. Az igazi, a mögöttes fejlemények még nem látszanak mindenki számára.

Érdemes megnézni a minisztériumok működését. Komplett agendáknak nincs gazdája, nem véletlenül. Az oktatásügy nem lát túl a kötelező iskolákon (azokkal sem tud mit kezdeni), a többit egyszerű kivéreztetéssel hagyja veszni (egyetlen hölgyre bízták pl. az egyik komplett iskolatípust, hónapok alatt nem produkált sem eredményt, sem érdembeli kommunikációt a típust képviselő országos szakmai szervezettel /sem/, levelekre sem válaszol…).

A kultusrális minisztériumban a kisebbségi kultúrának csak szakosztálya „van” (referát), ettől magasabb rendű osztálya (sekcia), főosztálya (odbor), részlege (oddelenie) nincs… Folytathatnánk, de lásd a tárcák honlapjait.

Az új jogi normákat a kormány nem vitatja meg vagy nem vitatja meg rendesen a szakmai szervezetekkel, sem a szakszervezetekkel (így nincs aláírt magasabb rendű kollektív szerződés), sem az érintett célcsoportok legitim képviselőivel. A tárcaközi egyeztetések formálisak, az új törvények és előírások sok esetben igazságtalan különbségeket tesznek az állampolgárok között. Ez vezet lassan (Rómát sem egy pandémia alatt építették…) ahhoz az állapothoz, amit (majd?) nem lehet már demokráciának nevezni.

Nem az a legveszélyesebb gond, hogy be kell húznunk a farkunkat az életben maradásért, hogy nem mehetünk kocsmázni vagy akár operába egy ideig, holott ez is egzisztenciákat sodor végveszélybe, hanem az, hogy lassan átállítja itt pár önjelölt messiás a társadalom amúgy is döcögő mechanizmusait kézi vezérlésre.

Legújabban olyan nonszensz zsarnoki kijelentés hagyta el a miniszterelnök, minden tesztek ura (á, ugyan, még azoknak sem ura…) száját nyilvánosan, semmi sutyizás, hogy az önkormányzatok fogadjanak szót a kormánynak és kész, centralizálni kell őket. Demokratikus országban a demokrácia alapvető letéteményese az önkormányzatiság elvének érvényesülése mindenféle szinten. Demokratikus országban ilyet felelős politikus nem ejthet ki a kenyérlesőjén (más kérdés, hogy a szomszédban OV pl. de facto elérte ugyanezt az önkormányzatok finanszírozásával, s ez e kijelentés után nálunk is reális veszély – ugyanitt lásd az eredeti kompetenciák finanszírozását).