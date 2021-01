Az Egyesült Királyságban megjelent a brazil koronavírus-mutáció 

Wendy Barclay virológus elmondása szerint az új mutációk egyikét Japánban fedezték fel, Brazíliából érkező emberekben. A másik már elterjedt a dél-amerikai országban. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a briteknél kimutatott variáns nem ad okot különösebb aggodalomra.

Az utóbbi hetekben a koronavírus két – jóval fertőzőbb – angol, továbbá dél-afrikai variánsa is elterjedt a világ legalább ötven országában.

Az Egyesült Királyságban emiatt péntek hajnalban utazási korlátozások is érvénybe léptek. Ezek dél- és közép-amerikai országokból érkezők beutazását tiltják. Grant Shapps miniszter a Twitteren jelentette be a hírt.

I’ve taken the urgent decision to BAN ARRIVALS from ARGENTINA, BRAZIL, BOLIVIA, CAPE VERDE, CHILE, COLOMBIA, ECUADOR, FRENCH GUIANA, GUYANA, PANAMA, PARAGUAY, PERU, SURINAME, URUGUAY AND VENEZUELA – from TOMORROW, 15 JAN at 4AM following evidence of a new variant in Brazil. 1/3

Travel from PORTUGAL to the UK will also be suspended given its strong travel links with Brazil – acting as another way to reduce the risk of importing infections. However, there is an exemption for hauliers travelling from Portugal (only), to allow transport of essential goods.