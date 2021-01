LÉNYEG: „Fogjuk meg, oszt‘ vigyétek!“ – így az „Észbontók újratöltve” című szlovák szappanopera celebje, Igor Matovič

Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója. Minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről.

Úgy tűnik, egyelőre szünetel az ajtócsapkodás a szlovák kormánykoalíció boszorkánykonyhájában. Legalábbis nem kiáltotta Igor Matovič miniszterelnök a kormányülésről bokros teendői miatt idejekorán távozni kényszerülő koalíciós partnere Richard Sulík után, hogy „te egy idióta vagy, Rišo!“

Fogjuk meg, oszt‘ vigyétek!

Bár nagy esélye volt, hogy újra gyermeteg civakodásba, botrányba torkollik a pénteki kormányülés, hiszen a Sulík vezette liberálisok (SaS), de Veronika Remišová, a kormánypárti Za ľudí miniszterelnök-helyettese is egyértelművé tették, hogy a kormányfő által már-már az autistákra jellemző csőlátással szorgalmazott országos tesztelés fölösleges pénzpocsékolás. Ehhez képest a pénteki kormányülés után Sulík azt állította, kompromisszumközeli állapotba kerültek, úgymond a tesztelés mikéntje tekintetében. Ez volt a helyzet koradélután! Majd jött megint Igor úr és közölte, a kormányülés szombati folytatásán egy mindenki számára elfogadható döntés fog születni. Az újságíróknak viszont nem árulta el, hogy hajlandó lesz-e engedni akaratából abban az esetben, ha a többség azon a véleményen lesz, hogy csak a járvány által leginkább sújtott járásokban rendezzenek tesztelést. Amely titkolózásból arra is lehet következtetni, hogy ő továbbra is hajthatatlan, vagyis országos tesztelést akar! Ilyesmire következtethetünk abból is, hogy felkérte az önkormányzatokat, hogy becsületesen készüljenek a tesztelésre! Matovič közölte azt is, hogy a belügyminisztériummal valami útmutatón dolgoznak az önkormányzatok számára. Szóval per pillanat úgy tűnik, azt üzente az önkormányzatoknak: Fogjuk meg, oszt‘ vigyétek!

A szlovák Észbontók újratöltve című szappanopera következő része szombaton kerül a nagyérdemű elé...

Végre változtatnak az oltási stratégián is

Bármennyire kiábrándítónak tűnik a kormányzati húzd meg, ereszd meg, azért némi eredményt is produkálni látszik. Marek Krajčí egészségügyi miniszter a pénteki sajtótájékoztatóján jelentette be, hogy Szlovákia változtat az oltási stratégián, már hétfőtől megkaphatják a vakcinát a szociális otthonokban élő nyugdíjasok is. Ebben pedig mobil oltóegységek lesznek a segítségükre. Utánuk a 75 év feletti nyugdíjasok, valamint a 65 év feletti krónikus betegek kaphatják meg a vakcinát.

A létfontosságú infrastruktúrában dolgozókat várólistára teszik: őket akkor olthatják be, amikor felhasználatlan vakcinák maradnak ki, illetve valaki nem jelenik meg az oltásra kapott időponton.

Az intékedés hatékonyságát remélhetőleg nem befolyásolja negatívan, hogy Átmenetileg kevesebb vakcinát szállít Európába a Pfizer, ez pedig Szlovákiát is érintheti. A Pfizer a csökkentést azzal indokolta, hogy a leállás alatt fejlesztik az eljárást és a gyártósorokat, így utána akár az évi 2 milliárd dózist is el tudják érni az eredetileg tervezett 1,3 milliárd helyett. Tehát rövidesen elfordulhat, annyi vakcinánk lesz, hogy elég lesz eloltogatnunk…

Hűha! Elfogyhat az egészségügyi személyzet?!

Első ránézésre tehát tulajdonképpen igencsak viccesnek tűnik az egészségügy helyzet, ha nem tudatosítjuk, hogy naponta hány emberáldazatot követel a covidmizéria. Ha viszont belegondolunk abba, amire a szlovákiai nővérkamara elnöke Lukáš Kober figyelmeztet, miszerint az országban jelenleg is nővérhiány van, most pedig fennáll a veszélye, hogy a nyugdíjkorhatár elérése miatt további 2381 ápolónő távozik az egészségügyi ellátórendszerből, azonnal ajkunkra fagy a mosoly.

Egyértelmű ugyanis, hogy akár vagonszámra tömhetik a politikusok a rendszert tesztekkel, könnyen előfordulhat, hogy elfogynak, akik alkalmazni tudják őket, sőt azok is, akik az egészségügyi intézményekben képesek ellátni a fertőzött fekvőbetegeket.

Ki lesz itten lefejezve? Talán nem kellene nagyon hülyének lenni!

Szóval viccelődni semmi okunk, mint ahogy az zsigeri gyűlölködéssel, fenyegetőzéssel sem lehet megnyerni a járvány elleni háborút. Akkor sem, ha ez csak a szociális hálón elszabadult kreténeket jellemzi. Például azt a fószert, aki az Anjelské hliadky na Slovensku (Angyali őrjárat Szlovákiában) elnevezésű Facebook-csoportban azzal fenyegette a miniszterelnököt, hogy megöli őt és levágja a fejét. No, most majd magyarázkodhat a zsaruknak, hogy gondolta mindezt.

Beelőznek bennünket a csehek már megint?

Mindeközben a szomszédunkban, bár szintén civakodnak a politikusok, már regisztrálhatnak a koronavírus elleni oltásra 80 év felettiek. Ha ugyan nem digitalis analfabéták. De ha azok is, biztosan vannak unokáik, akik nem vírustagadók, és megteszik a nagyik helyett, amit kell. És meg is tették, hiszen a hírek szerint egy óra leforgása alatt a rendszerben elérhetővé tett összes oltási időpontot lefoglalták… A lényeg tehát az, hogy nem csak a tesztelést ragozzák orrba-szájba, hanem megelőzve Szlovákiát, már ráfordultak az effektív védekezésre.

Haverok, buli, csajok, Fico...!

No de lazuljunk most már egy kicsit. Lássuk be Robert Fico kormányfőként azért szegény Matovičnál sokkal többet ártott az országnak, mármint az embereknek. Pedig az ő országlása alatt a koronavírus még csak egy kínai denevérben lapított és csak készült leigázni az emberiséget... Minő szerencséje volt neki. Mármint a Ficónak. Meg persze jó élete... Talán nem volt meg neki mindene? Haverok, buli, csajok, Fico...! Dehát egyszercsak vége lett, mint mindennek, ugye… Hogy most már a tettei következményeivel legyen kénytelen szembenézni ő is. Nem elég, hogy a rendszerének lefülelt korrupt működtetőitől kell tartania éjjel-nappal, a zsaruk a barátnőjére is rászálltak. Azt vizsgálják, 600 eurós fizetéssel bíró ügyészségi fogalmazóként miből bérli a luxuslakását és honnan telik neki luxusautóra. Hát ez azért gáz, nem igaz...?

Elbukott a Minority Safepack kezdeményezés – ennyi volt?

Hát kérem szépen a nagy belpolitikai iszapbirkózás szemlézése közepette érdekes lesz megfigyelni, mennyire éri el a közéleti érdeklődésű emberek ingerküszöbét, hogy a napokban adott az Európai Bizottság hivatalos választ a „Minority Safepack – Egymillió aláírás a sokszínű Európáért” (MSP) elnevezésű európai polgári kezdeményezésre. A testület álláspontja szerint a Bizottság jogkör hiányában nem tud fellépni a kisebbségi jogi kérdésekben, viszont úgy vélik, hogy már most is érvényben van több olyan rendelkezés, amely segíti a kezdeményezésben megfogalmazott célok elérését. A bizottság 22 oldalas dokumentumban indokolta döntését, kitérve az MSP-ben szereplő, és a Bizottság által is befogadott 9 javaslatra.

Nincs kizárva, hogy ez a döntés is jó lesz valamire. Azonkívül, hogy legalább szóba került megint az EU-ban a kisebbségek helyzete, nyilván lesznek olyan politikusok, akik arra használják majd fel, hogy a saját jóvátehetetlen mulasztásaikat is Brüsszelre kenjék…

