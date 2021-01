A kormány meghozta a döntést: holnap kezdődik a tömeges tesztelés!

A lockdown és a tömeges tesztelés kombinációja mellett döntött a kormány. A határozatot mindenki támogatta, kivéve Veronika Remišovát (Za ľudí).

TASR

Az ülés vasárnap 13 órakor kezdődött, de technikai problémák miatt meg kellett szakítani. Végül egészen elhúzódott a dolog, a kora esti órákban hozták nyilvánosságra a döntésüket.

Az emberek elmehetnek a mobil gyűjtőhelyekre, vagy PCR-tesztet végeztethetnek. Az önkormányzatoknak segíteniük kell a kapacitás bővítését.

A tesztelés január 26-ig fog tartani.

Január 29-én, pénteken Marek Krajčí egészségügyi miniszter bejelenti a tesztelés utáni helyzetet.

Az országot 37 „rosszabb“ és 36 „jobb“ körzetre fogják felosztani. A „rosszabbakban“ megismétlik a tömeges tesztelést.

Ezen lakosoknak új teszteredményt kell majd felmutatniuk, hogy kivételt kapjanak a kijárási tilalom alól., amely kapcsán szintén született döntés:

február 7-ig (vasárnap) meghosszabították azt. Január 27-től csak negatív antigénteszt vagy PCR-teszt ellenében lehet mozogni. Ez vonatkozik a természetbe járásra is, de csak a 15-65 év közöttiek esetében. A felmutatott teszteredmény nem lehet 7 napnál régebbi.

Az embereknek 9 napjuk lesz leteszteltetni magukat, hangsúlyozta Milan Krajniak munkaügyi miniszter. A polgárok a mobil gyűjtőhelyeken, de a munkahelyükön is elvégeztethetik a tesztet, hangsúlyozta. A tesztelésen azoknak is részt kell venniük, akik már megkapták a koronavírus elleni vakcina első dózisát. Őket is csak a negatív teszteredmény menti fel a kijárási tilalom alól.

„Hiszek abban, hogy a húsvétot már úgy tölthetjük el a szeretteinkkel, ahogyan azt már egy éve nem tehettük"

– állítja Krajniak.

Mivel a tesztelés több napig tart majd, az embereknek nem kell hosszú sorokat kivárniuk és a hidegben fagyoskodniuk – mondja Matovič miniszterelnök. Elmondása szerint ettől kezdve minden a szervezők ügyességén múlik: például, ha akarják, beoszthatják az embereket mondjuk ábécé sorrendben.

A kormányülést követő sajtótájéjoztatón azt is elmondták, hogy amennyiben jól alakul a helyzet, és a Covid-automata fekete helyett pirosat mutatna,

akkor február 1-jétől megnyithatnának az óvodák és az áltlános iskoláűk alsó tagozatai. Az általános iskola felső tagozatos diákjai és a középiskolások negatív teszteredmény ellenében térhetnének vissza az iskolapadba.

A hírt frissítjük...

(sme.sk/dennikn.sk)