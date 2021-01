Novak Djokovic engedményeket kért, elutasítást és kritikát kapott

A világelső Novak Djokovic elutasítást és éles kritikát kapott azt követően, hogy levélben kért engedményeket a február 8-án kezdődő ausztrál nyílt teniszbajnokságra érkezett azon játékosoknak, akik teljes karanténba kényszerültek.

-illusztráció- (Fotó: AP)

Több mint 70 teniszező 14 napot a hotelszobájában kénytelen tölteni, mert az őket szállító charterjáratokon koronavírusos eseteket találtak. Ezt követően a szerb világelső - sajtóinformációk szerint - írásban kérte az ausztrál szövetség vezetőjét, Craig Tileyt, hogy különböző engedményeket adjanak ezeknek a játékosoknak, a listán például szerepelt a rövidebb karanténidőszak, a jobb étel és a "magánház teniszpályával" tétel is. Az Australian Open a tervek szerint február 8-án kezdődik Melbourne-ben.

Victoria állam miniszterelnöke, Daniel Andrews határozottan visszautasította Djokovic kéréseit.

"Az embereknek természetesen joguk van ilyen listákat összeállítani, de a válasz: nem"

- közölte a politikus.

"Tudom, hogy a játékosok közül néhányan nehezményezik a szabályokat. Nos, a szabályok rájuk is vonatkoznak, mint mindenki másra, és erről tájékoztatást is kaptak az érkezésük előtt. Itt nincs különleges bánásmód. A vírus sem kivételezik veled, így mi sem."

Andrews bejelentette azt is, hogy további négy pozitív esetet regisztráltak a charterjáratokhoz kötődően, közülük az egyik egy játékos.

Az Ausztráliába érkező teniszezőket 14 nap karanténra kötelezték azzal az engedménnyel, hogy naponta néhány órára kimehetnek edzeni. A pozitív személyeket és azok kontaktjait azonban megfosztották ez utóbbi lehetőségtől is.

Tavaly Melbourne 4,9 milliós lakossága 112 napig szigorú elzártságban élt, hogy megakadályozza a pandémia második hullámát. Az intézkedéseken októberben lazítottak. Hétfőn 12. napja nem regisztráltak új Covid-19-es eseteket, ez alól csak az a kilenc személy volt kivétel, aki a három, Australian Openre érkezett járaton utazott.

Az ausztrálok korábbi Davis Kupa-játékosa, Sam Groth egy újság hasábjain kritizálta Novak Djokovicot, szerinte amit tett, az "önző politikai lépés" volt.

"Ezt komolyan gondolta? Ez egy önző politikai lépés volt, hogy növelje a népszerűségét"

- írta Groth a The Herald Sun című lapban. Arra is emlékeztetett, hogy a szerb játékos tavaly júniusban tornát szervezett, az Adria Tourt, amelyen több résztvevő is koronavírusos lett, és ezért a teniszező sok bírálatot kapott.

"A javaslat, hogy a játékosok karanténja rövidebb legyen, egyszerűen nevetséges, ráadásul sérti is az ausztrálokat, akik ezt átélték és teljesítették"

- tette hozzá Groth.

"Mégis mit gondolt? Hogy Dan Andrews majd azt mondja: persze, Novak, amit csak akarsz? Ugyan kérem!"

- írta a volt teniszező.

