LÉNYEG: Tesztelés helyett Matovič elindította a „Covid-szűrést”, a koalícióban maradt a feszültség, de az ellenzéknek is vannak „zseniális” húzásai

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter hírösszefoglalója.

Fotó: TASR

A koalíció „végre” eldöntötte, hogy tesztelést akar, ahogyan azt a kormányfő már előrelátóan elmondta már néhány hete. De most az önkormányzatoknak is ad teret a kibontakozásra a kabinet: nagylelkűen rájuk bízta a tesztelés megszervezését. A kormányfő koalíciós társait zsarolja, Sulík meg azzal eteti a népet – és magát –, hogy ez lesz az utolsó országos tesztelés

Tesztelés vagy szűrés?

Két nap (vagy két hónap) várakozás után vasárnap este az ország megtudta, hogy országos COVID-szűrés indul, mindjárt hétfőn. Bocsánat, nem tesztelés, csak szűrés. És a szűrés nem kötelező, mondta Marek Krajčí egészségügyi miniszter. Igaz,

aki január 26-ig nem megy el a szűrésre, az 27-én már nem mehet munkába, nem mehet ki a természetbe, boltba és gyógyszertárba azonban mehet. Úgy látszik, az kevésbé veszélyes...

Vagy a természetjárás tiltása esetleg egyfajta büntetés, és mégsem önkéntes a szűrés? Nem tesztelés ellen vagyunk, hanem a buta tesztelés ellen. Az ellen, amikor már szó sincs kontaktuskutatásról – emlékszik még valaki erre a kifejezésre –, amikor már senkit nem érdekel a tesztek megbízhatósága, amikor a ma (hétfőn!) elvégzett antigén teszttel jövő héten vasárnap is lehet munkába menni, de két hét múlva teszt nélkül még mindig nem lehet kimenni a természetbe.

Önkéntes lesz, vagy mégsem?

A szűrést tehát nem kötelezően kötelezővé tette a kormány, de tesztelési pontokat nem hoz létre. Igaz, ad teszteket meg valamennyi pénzt az önkormányzatoknak, hogy csinálják meg helyette, és ugyanezt kéri a munkaadóktól is, de ha az önkormányzat vagy a munkaadó ezt nem akarja vagy nem tudja megszervezni, akkor a polgár kereshet magának máshol tesztpontot, állhat sorba a szomszéd faluban, városban. Ez Pozsonyból, vagy akár Dunaszerdahelyről, Komáromból nézve is viszonylag egyszerűen megoldható probléma lehet, hiszen kis túlzással, ha a mi utcánkban nincs tesztpont, akkor átmegyünk a szomszéd utcába, faluba vagy városba. Ez azonban egy rosszabb közlekedési lehetőségekkel megvert, szegényebb régióban, ahol nincs minden háztartásban legalább egy-két kocsi, sőt, az egész rokonságban egy sincs, a busz meg csak naponta egyszer jár, ez már jóval komolyabb probléma lehet.

Tesztelési turizmus indul?

A kormány azt mondja, hogy van 255 mobil mintavételi pont (MOM), ami folyamatosan működik, ezeknél lehet időpontot kérni. A kabinet felkészültségét mutatja, hogy az előjegyzési rendszer ma (hétfő) reggel elérhetetlenné vált, amikor pedig újra beindult, gyakorlatilag már nem lehetett szabad időpontot találni benne.

Hogy igazságos legyek a kabinettel, és esetleg néhány embernek tippet adjak: hétfőn kora este még több száz szabad hely volt a két damásdi (Hronovce) mintavételi ponton, sőt, még Lőcsén is elő tudtam volna jegyeztetni magam. Netán a tesztelési turizmust akarja élénkíteni a kormány?!

Sok helyen azonban már hétfőn is hatalmas sorok alakultak ki, reggel Dunaszerdahelyen több százan vártak a kórház előtt a dermesztő hidegben. Várhatóan a hétvégén sem lesz sokkal jobb a helyzet, annak kicsit örülhetünk, hogy enyhülni fog az idő, annak már kevésbé, hogy sokfelé esni fog. Pontokból biztosan nem lesz túl sok, összehasonlításként az októberi-novemberi tesztelésen több mint 4900 tesztpont nyílt meg.

Öt euró és egy katona

Aki viszont nem talál helyet magának ilyen előjegyezhető tesztponton (és a településének önkormányzata nem biztosít előjegyzést), akkor marad a hétvégi sorban állás. A legtöbb önkormányzat ugyanis a novemberihez hasonlóan szombat-vasárnap tervezi a tesztelést, és mindent elkövet, hogy a lakosságnak ne kelljen hosszan sorakoznia.

Most azonban a kormány sokkal inkább magukra hagyta őket, meg sem kísérelte, hogy biztosítsa legalább az egészségügyi személyzetet, csak tesztet ad, a védőfelszerelést, és egy katonát, a tesztpont személyzetét, a védőfelszerelést, a takarítást stb. pedig az elvégzett tesztenként adott 5 euróból kell fizetnie az önkormányzatnak.

Ahol csak 100-an mennek el, az ebből befolyó 500 euróból nem biztos, hogy be lehet takarni egy tesztpont akár egynapos üzemeltetését is.

Matovič már zsarolja koalíciós partnereit

Közben ahelyett, hogy csitult volna, tovább erősödik a koalíciós válság. Az SaS-es képviselők állítják, hogy múlt héten Igor Matovič zsarolással kényszerítette a koalíciós képviselőket arra, hogy elfogadják azt a törvényjavaslatot, amely 10 ezer euróra bünteti azt a kórházat, amely a soron kívül ad oltást valakinek. Állítólag a kormányfő azt üzente nekik, hogy

vagy lesz büntetés a kórházaknak, vagy nem lesz kormány.

„A egészségügyi miniszter egy rakás szerencsétlenség”

A baj ezzel csak az, hogy már eddig is előfordult, hogy a kórházak kénytelenek voltak kidobni a felhasználatlan oltóanyagot, amit nem lehet másnapra meghagyni, ha már felolvasztották. Most, hogy 10 ezer eurós bírság fenyegeti őket, kétszer is meggondolják, hogy beadják-e másvalakinek, ha az oltásra hívott alany nem jelentkezik. A másik gond a múlt héten elfogadott jogszabállyal, hogy minden törvényelőkészítési szabályt megszegve, egy órával a parlament ülése előtt küldte be a törvényhozásba a kormány. Peter Cmorej (SaS) szerint minden koalíciós pártból ellenezték néhányan. „Egyet nem értésüket jelezték a képviselők minden koalíciós pártból.

De nem, a miniszterelnök bejelentette a Facebookon, ezért az egészségügyi miniszter ezt végigülte, mint egy rakás szerencsétlenség” – írta a törvény elfogadásáról Cmorej.

Ez a harc tesztelés lesz a végső?

A tesztelést az elfogadott formájában a kisebbik rossznak nevezte ma Richard Sulík is. Az SaS elnöke szerint azt elérték, hogy ez lesz az utolsó országos tesztelés. „A súlyunk a kormányban nem olyan nagy, hogy a tesztelést megszüntessük. Összedugtuk hát a fejünket, és minden értelmes javaslatot megtettünk, amit lehetett, hogy a tesztelés kényelmesebb, biztonságosabb és logikusabb legyen – írta Sulík bejegyzésében. –

Ennek köszönhetően elértük, hogy ez lesz az utolsó (!) országos tesztelés.”

Ehhez valószínűleg még Matovicnak is lesz egy-két szava, de ha értelmetlen törvényeket ilyen könnyen le tud nyomni a koalíciós partnerei nyakán, akkor még egy-két tesztelés is beleférhet, mire végre elég oltás érkezik az országba. Sulíknak csak az a szerencséje, hogy vasárnap Remišová szavazott az országos tesztelés ellen, így talán egy ideig kikerül Matovič célkeresztjéből.

Pofátlanságért az ellenzéknek sem kell a szomszédba mennie

Nem mutat jobb képet az ellenzék sem. Peter Pellegrini, a közvélemény-kutatások alapján legnépszerűbb párt elnöke gátlástalanságban talán még Matovičot is előzi:

a tesztelőpontokon akar aláírást gyűjteni, hogy népszavazással dönthessen a nép az előrehozott választásokról.

Ehhez csak annyit lehet hozzátenni, hogy „zseniális!”.

„Vért fognak izzadni” vagy „köszönök mindent és segítsük egymást”?

Még jó, hogy vasárnap megszólalt Zuzana Čaputová köztársasági elnök is. Ügyesen „lefordította” Igor Matovič durva kirohanását az egészségügyi dolgozók ellen, a miniszterelnök ugyanis azt találta mondani, hogy az „egészségügyisek vért fognak izzadni az országos tesztelésen”.

„Biztosan azt akarta mondani ezzel, hogy köszönök mindent, amit eddig megtettek, kérem az együttműködésüket és segítsük egymást”

– üzente a köztársasági elnök Matovičnak. Čaputová szerint egyébként is katasztrofális a kormány kommunikációja, a járvány elleni harc sikere pedig legalább felerészben a kommunikáción múlik. „A siker felerészben a jó kommunikáció, amely inkább legyen megerősítő és nyugtató, mint ennek ellentéte” – jelentette ki a köztársasági elnök.

- lpj -