Sok helyen azért nem rakják ki a kétnyelvű helységnévtáblákat, mert a település neve magyarul és szlovákul is ugyanaz

Szlovákiában 638, kisebbségek által is lakott község köteles kétnyelvűen feltüntetni a település nevét a helységnévtáblákon. Az érintett önkormányzatok 89 százaléka, 569 tesz eleget ezen kötelezettségének, derül ki a szlovákiai nemzeti kisebbségek nyelvhasználatáról szóló ötödik jelentésből.

Illusztráció (Fotó: Cséfalvay Á. András)

A dokumentumot, amelynek szerzői a 2019-2020-as időszakot vizsgálva mérték fel a kisebbségi nyelvhasználati jogok gyakorlását, múlt héten hagyta jóvá a kormány.

A kisebbségi kormánybiztos hivatala által készített felmérés szerint az érintett községek 8 százaléka azért nem állított kétnyelvű helységnévtáblákat, mert a település neve az állam és az adott kisebbség nyelvén is ugyanaz.

A kérdőíves felmérésből az is kiderült, hogy a kétnyelvű helységnévtábla hiánya miatt 11 esetben állapítottak meg közigazgatási szabálysértést. A törvényből adódó kötelességét nem teljesítette három magyarlakta és egy ukránok által is lakott község, öt magyarlakta és kettő ruszinok által is lakott község pedig csak részben teljesítette. A hivatal a kétnyelvű helységnévtáblákkal összefüggésben enyhe javulásról számolt be.

A kisebbségek nyelvhasználatáról, és ennek intézményi kereteiről szóló jelentés 2012 óta kétévente jelenik meg. Az aktuális, 2019-2020-as időszakra vonatkozó jelentés szerint javult a helyzet a kisebbségi nyelvi jogok hivatali érintkezésben való alkalmazása terén. Az előző időszakkal összehasonlítva csökkent a közigazgatási szabálysértések száma, és nőtt azoknak az eseteknek a száma, amikor az önkormányzatok a törvény által adott, nem kötelező érvényű lehetőségekkel is élnek. A jelentés ugyanakkor rámutat: a kétnyelvű hivatalos nyomtatványok elérhetősége terén még van hova fejlődni.

TASR