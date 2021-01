Sólymos szerint az Összefogás piszkos játékot játszik; Forró Krisztián úgy érzi, mintha a decemberi történések folytatódnának

Nem jutott előbbre a megegyezés irányában a keddi tárgyalásokon sem a három magyar párt, sőt, ha lehet még jobban összevesztek. A Híd szerint az Összefogás hazudott a tárgyalás után kiadott sajtóközleményében, de az MKP-t is meglepte a párt sajtónyilatkozata. Sem a Hídnak, sem az MKP-nak sem tetszik az Összefogásnak az az ötlete, hogy előválasztáson határozzák meg a három párt egymáshoz viszonyított súlyát. A tárgyalások jövő héten csütörtökön folytatódnak.

Fotó: Paraméter

Sólymos László (Híd) pártelnök szerint „piszkos játékot játszik” az Összefogás, mert nem mondott igazat a keddi tárgyalásokról kiadott sajtónyilatkozatukban.

„Azt, hogy a decemberi botrányos Facebook bejegyzés és sajtó után ma, a tárgyalásokat követően egy újabb Összefogás-bejegyzés született a Facebookon, piszkos játéknak gondolom, mert az állítások nem fedik a tárgyaláson elhangzottakat” – írta válaszában Sólymos.

Az Összefogás Facebook-bejegyzése Forró Krisztiánt is meglepte.

„Kicsit értetlenül állok az Összefogás Facebook-bejegyzése előtt, kicsit úgy tűnik, mintha a decemberi történések folytatódnának” – mondta a Paraméternek az MKP elnöke.

Az Összefogás szerint ugyanis a Híd azt javasolta, hogy legyen „kétpárti egyezség, azzal, hogy az MKP döntse el, kit akar kizárni az együttműködésből”. Ez azonban a Híd szerint nem igaz. „Igaz viszont, és ezt el is mondtuk, hogy minden párt előtt ott áll a döntés, egyedül vagy szövetségben folytatja tovább és az is, hogy mindhárom párt tehet lépéseket a hármas egyezség érdekében” – állítja a Híd elnöke.

Sólymos a keddi tárgyalások legfontosabb témája a pártok közti arányok meghatározása volt. „Ma az arányokban kellett volna megegyeznünk. Ez egyelőre nem sikerült” – jelentette ki a keddi tárgyalások után a pártelnök.

Ne előválasztás döntsön a pártstruktúráról

Szerinte nem igaz az sem, hogy az előválasztásba, mint az új párt belső erőviszonyainak meghatározására szolgáló eszközt, amit az Összefogás javasolt, a másik két párt is elfogadta. „ Azt, hogy a párt vezetéséről, a párt struktúrájáról előválasztáson döntsünk, irreálisnak tartom” - jelentette ki Sólymos.

Ezt nem tartja megvalósíthatónak Forró Krisztián, a Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke sem.

„A demokratikus világban sehol nincs példa arra, hogy előválasztás útján választanák meg bármely párt elnökét, elnökségét, határoznák meg a struktúráját” – mondta a Paraméternek Forró.

MKP-Híd: az előválasztás jó lehet a listavezető kiválasztására

Azt viszont sem ő, sem Sólymos nem tartja kizártnak, hogy az előválasztást a parlamenti választás előtt, a közös párt listavezetőjének kiválasztására használják. „Fontosnak tartjuk azonban az újszerűséget és azt, hogy a választókat bevonjuk egyes döntésekbe, ezért javasoltuk, hogy az előválasztás a parlamenti választás előtt a listavezető személyéről döntsön” - mondta Forró.

Ez az elképzelés nem idegen a Hídtól sem.

„El tudom képzelni azt, hogy a választók előválasztáson döntsék el, ki vezesse az új párt parlamenti listáját” – jelentette ki a Híd elnöke.

Az arányok a legnagyobb kérdés

Forró szerint is az arányokban kell mielőbb megegyezni. „Továbbra is az látszik, hogy az arányokban nincs megegyezés, minden másban szerintem egyetért a három párt. Megegyeztünk abban, hogy jövő héten csütörtökön folytatjuk a tárgyalást, addig mindegyik párt saját vezetőségében megbeszéli a helyzetet” – mondta az MKP elnöke.

Az MKP elnöke az előválasztást azért sem tartja jó ötletnek az erőviszonyok meghatározására, mert az komoly előkészültet igényel, amire nincs idő. „Ha erre menne az energiánk, akkor a választóink problémáit kellene elhanyagolni, vagyis ez nem jó megoldás” – véli Forró. Az előválasztás kérdését Forró az MKP Elnöksége elé viszi.

Forró: Összefogás témái fontosak, de előbb az arányokban kell megegyezni

Az Összefogás által felsorolt kérdéseket szerinte is meg kell oldani. „Viszont az, hogy mit milyen sorrendben, erről még tárgyalni kell. Abban senki sem kételkedik, hogy ezeket meg kell vitatni, már az eddigi tárgyalások során is felmerültek ezek a kérdések – mondta az MKP elnöke. – Ezek most egy csokorba lettek gyűjtve, de ezzel még nem oldódott meg az a kérdés, hogy az arányok milyenek lesznek.”

A Híd is elismeri, hogy az Összefogás által felvetett kérdéseket meg kell vitatni, de szerintük most nem ez a legfontosabb.

„Az arányokban egyszerűen nekünk kell megegyeznünk, és ezt nem görgethetjük magunk előtt a végtelenségig, mert még nagyon sok munka vár ránk” - jelentette ki Sólymos.

– Minden egyéb kérdés, ami a mai tárgyalás során felmerült, menet közben, a pártépítés során megoldható.”

Az Összefogás ugyanis listát készített, fontossági vagy megvalósítási sorrenddel, amelyben az utolsó a megegyezés aláírása:

költségvetés tervezése, a belépés anyagi keretei a platformrendszer belügyminisztériumi jóváhagyása közös álláspont kialakítása a szlovák és a magyar kormányhoz való viszonyról szervezeti audit előválasztás előkészítése pénzügyi audit új alapszabály elkészítése egyezség aláírása

- lpj -