LÉNYEG: Három pártból nehezen lesz egy, az összefogás leggyengébb láncszeme ismét az Összefogás lett

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter esti hírösszefoglalója.

Fotó: Facebook

Menetrend szerint tesztelnének a pozsonyi buszokban, a hazai betegeket külföldi kórházakban is kezelhetik, a hárompárti egyeztetés szappanoperája pedig újabb fejezetéhez érkezett. Ez volt a mai nap.

A következő megálló: a tesztelés

A kedden közzétett statisztika szerint egy nap alatt száznál is többen haltak bele a koronavírus-fertőzésbe Szlovákiában, Nyitra után már Pozsony is az utolsókat rúgja: az egyetemi kórházban mára a COVID-ágyak 93 százaléka foglalt.

Az még nem világos, hová teszik majd az újonnan kórházba kerülő covid betegeket, arra nézve viszont remek ötlettel rukkolt elő a főváros, hogy a tesztelést hogyan lehetne zárt, fűtött, ülésekkel felszerelt helyen lebonyolítani. Hát ott vannak a vírushelyzet és a kijárási tilalom miatt üresen veszteglő buszok, villamosok, metrókocsik , trolik – az ajtók záródnak, jegyeket, bérleteket senki sem kér ellenőrzésre, lehet készíteni az orrgaratokat, kedves utasaink!

A betegeket pedig mostantól akár valamelyik szomszédos állam kórtermeiben is elhelyezhetik – ezt is lehetővé teszi egy törvény, amelyet ma írt alá az államfő. A koronavírusos betegek is új reményt kapnak: hátha egy osztrák kórházba kerülnek, és nem egy ukránba.

Ficóéknál azért még Matovič is jobb

Igor Matovič helyében már bárki főbe lőtte volna magát egy mérgezett kötéllel, aki olvassa a kormányfőről szóló cikkek alatti kommenteket. Azt a szót, hogy „népszerűtlen”, csak pironkodva írhatnánk le vele kapcsolatban, akkora bók lenne. A miniszterelnököt ugyan mindenki ott szapulja, ahol csak tudja (tegyük hozzá: okkal), az előrehozott választásokat és kormányváltást sürgető Pellegrini és Fico mellé azonban a legvéresebb szájú ellenlábasok sem akarnak beállni.

Ma öt ellenzéki párt is visszautasította, hogy tagot küldjön a Peter Pellegrini vezette párt közös petíciós bizottságába, amely az előrehozott választásokról szóló népszavazást készíti elő. Nem így Andrej Danko: ő megüzente, szívesen segít. Hiába, ahhoz már tényleg idióta SNS-elnöknek kell lennie valakinek, hogy az elmúlt évek tapasztalata ellenére támogassa Fico és Fico Light kezdeményezését. Apropó, idióta: Kotlebáék ma nem szólaltak meg az ügyben. Attól tartok, gondolkodnak.

Csütörtököt mondott a három magyar párt

Egymástól biztonságos távolságban, online tárgyaltak ma az MKP, a Híd és az Összefogás politikusai. Biztosan emlékeznek még ezekre a pártokra: ők azok, akik a szlovákiai magyar választóktól nem kaptak elég szavazatot ahhoz, hogy bekerüljenek a parlamentbe. Eddig utálták egymást, mint a bűnt, most viszont igencsak szeretnének egy pártban egyesülni. Csakhogy ez a folyamat éppen olyan nehéznek bizonyul, mint amilyennek elejétől fogva tűnik.

Ma ismét Mózes Szabolcsék ütötték ki a biztosítékot reménybeli partnereiknél. És ismét csak egy Facebook-bejegyzéssel, amely szerint a Híd azt javasolta, hogy legyen kétpárti egyezség, azzal, hogy az MKP döntse el, kit akar kizárni az együttműködésből. Ez azonban a Híd szerint nem igaz. Sólymos László, a Híd elnöke szerint az Összefogás „piszkos játékot” játszik. Forró Krisztián, az MKP elnöke sem győzött csodálkozni, bár ő optimistán hozzátette: az erőviszonyokon kívül gyakorlatilag mindenben megállapodtak.

Ami pedig az erőviszonyokat illeti, az Összefogás az eddigi tárgyalások során felmerült 16 illetve 20 százalék helyett ma már 25 százalékot szeretne magáénak tudni a létrejövő (?) új pártban. Ennek érdekében akár az előválasztásokról is lemondanának. Nem csoda: elég nagy fantáziára van szükség ahhoz, hogy el tudjuk képzelni amint a megkérdezettek egynegyede a három párt közül Mózeséket választja. Kivéve persze, ha a Facebookon tartanák az előválasztást. Vagy esetleg a gombaszögi táborban.

Arra a kérdésre pedig, hogy a jövő héten mikor folytatódnak a tárgyalások, a három párt ugyancsak csütörtököt mondott.

Alaposan mellélőtt a zsigárdi Pampalini

Végül egy jó hír: lebukott Kolozsi János. Ő az a hírhedt zsigárdi fogathajtó-rancstulajdonos-vadász, akinek az érdekeltségébe tartozó milliós forgalmú cégek papíron csak szerény nyereséget tudnak felmutatni, és akinek egyik vállalkozása a rossz hírű Jopi Trade-del állítólag fiktív naftabizniszt folytatott. Kedden persze nem az ÁFA-visszaigénylésekért indult ellene eljárás, hanem mert kilőtt egyet a Dél-afrikai Köztársaságba telepített tigrisek közül, és elhelyezte házi trófeagyűjteményében.

A botcsinálta lesipuskás és b. családja jó ideje ott van a sajtó és a rendészeti szervek látókörében, ők nem az az álszerény népség: nem is szégyellik egzotikus trófeáikat és százezres verdáikat.

Most viszont úgy tűnik, a rendőrségnek is lesz egy trófeája.

(jéel)