Ha beoltanák a lakosság harmadát, alig szedné áldozatait a koronavírus, állítják a hazai szakértők

Szlovákia lakosságának elég lenne egyharmadát beoltani, az megakadályozná a COVID-19 okozta halálozás 98 százalékát.

Főleg az ország 50 év feletti lakóinak kellene megkapniuk a vakcinát - vélik azok a szlovák tudósok és szakértők, akik a Segít a tudomány (Veda pomáha) elnevezésű online értekezleten vettek részt kedden.

A beszélgetés résztvevői megegyeztek abban, hogy az embereket bármelyik vakcinával be lehet oltani, ha azt az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) jóváhagyja. Azt is elmondták, hogy értik az emberek oltással kapcsolatos aggályait. Sajnálják azonban, hogy sokaknak nem okoz gondot megbízni egy reklámban, még ha a tetszőleges termék összetételét esetleg nem is ismerik, ugyanakkor nem hisznek a tudósok állításában, akik részletesen kifejtik az oltóanyag alkotóelemeit és hatását.

