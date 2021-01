"Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy, a demokrácia ügyének győzelmét ünnepeljük" – beiktatták Joe Bident az Egyesült Államok elnökének

Letette hivatali esküjét Joe Biden, az Egyesült Államok 46. elnöke szerdán Washingtonban.

Fotó: LEX WONG/GETTY IMAGES/AFP

Biden beiktatásán Bill Clinton, George W. Bush és Barack Obama volt elnökök is megjelentek, viszont nem jött el a leköszönő Donald Trump. Ő az első amerikai elnök 1869 óta, aki nem vesz részt utódja beiktatásán. Trump alelnöke, Mike Pence jelen volt a ceremónián.

A Capitolium két héttel korábbi ostroma, valamint a koronavírus-járvány miatt hozott példátlan biztonsági óvintézkedések következményeként az ilyenkor megszokott százezres tömeg helyett alig néhányan voltak Washington szívében.

BREAKING: Joseph R. Biden has been sworn in as the 46th President of the United States of America. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/ycos36cn04 — ABC News (@ABC) January 20, 2021



A hiányzó tömeget mintegy 200 ezer amerikai zászló jelképezte. Az amerikai himnuszt Lady Gaga adta elő.



"Ma nem egy jelölt, hanem egy ügy, a demokrácia ügyének győzelmét ünnepeljük" - mondta beiktatási beszédében Joe Biden.

Újra megtanultuk, hogy a demokrácia értékes és törékeny - húzta alá a 78 éves demokrata párti vezető az elmúlt időszak eseményeire utalva. A kihívások legyőzéséhez nem elég a szó, egységre van szükség - tette hozzá.

Helyreállítjuk a más nemzetekkel kötött szövetségeinket, hogy készen álljuk a jelen és a jövő kihívásaira - ígérte beiktatási beszédében.

Biden jelezte: vezetése alatt Washington újra azon lesz, hogy partnereivel együttműködve vegye ki a részét a globális problémák megoldásából. Amerika nem csak erővel fogja vezetni a világot, hanem a példa erejével is - tette hozzá.

Beiktatták hivatalába a demokrata párti Kamala Harrist, az Egyesült Államok első színesbőrű női alelnökét is. Kamala Harris - a hagyományoktól eltérően - Sonia Sotomayort, a legfelső bíróság első latino származású bíráját kérte fel az esketésre.

BREAKING: Kamala Harris takes the oath of office to become the first woman Vice President of the United States of America. https://t.co/qjeUynJUdz #InaugurationDay pic.twitter.com/S0X0yAuevr — ABC News (@ABC) January 20, 2021



Kamal Harrist a Capitolium ostromának hőseként tisztelt rendőr, Eugene Goodman kísérte a beiktatásra, aki azzal vált híressé, hogy egyedül szállt szembe a kongresszus épületét megtámadó tömeggel, elcsalva őket a szenátusi teremtől.

And there is Capitol Police Officer Eugene Goodman, escorting VP-elect @KamalaHarris pic.twitter.com/AHOf3bKCve — Phil Mattingly (@Phil_Mattingly) January 20, 2021



Joe Biden megválasztott elnök beiktatása néhány perccel követte Harris eskütételét. Az amerikai alkotmány 20. kiegészítése értelmében az elnökök mandátuma január 20-án helyi idő szerint délben fejeződik be, illetve kezdődik el.



(MTI/24.hu)