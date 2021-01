LÉNYEG: Fontos a tesztelés, de az oltás a tényleges megoldás, és Dunaszerdahely kivételes helyzetben találta magát

Ha képbe akar kerülni, van egy ajánlatunk: minden hétköznap csokorba szedjük a nap legfontosabb eseményeit, így garantáltan nem marad le semmiről. Ez itt a LÉNYEG, a Paraméter esti hírösszefoglalója.

Illusztrációs felvétel (TASR)

Az ország legtöbb településének irányítói azon ügyködnek, hogy fokozatosan be tudják indítani a több napra szétdobott tömeges tesztelést, és mivel már oltási menetrendünk is van, lassan ki lehet azt is kalkulálni, mikor juthat hozzá az ember az új világútleveléhez, az oltásigazolványhoz.

Igor Matovič arra biztat mindenkit, szorítsunk a vakcinagyártóknak, hogy azok győzzék előállítani a megrendelt mennyiségű oltóanyagot. Több mint négymillió adag vakcinára kötött szerződést Szlovákia és a miniszterelnök szerint az idei év végéig 3,7 millió ember kaphatja meg a koronavírus elleni gyógyírt. Bár a felmérések ismeretében az is feltételezhető, hogy annyi józan, belátó polgára nincs is az országnak.

Menetrendet kaptunk, Dunaszerdahelyen már működik

Néhány oltóközpontban már szabad kapacitások mutatkoznak, ezért belátható időn belül megkezdőhet a 85 év feletti nyugdíjasok beoltása. Például Dunaszerdahelyen a jövő héttől már szabad időpont is rendelkezésre áll a szépkorúak számára, de ez sajnos nincs minden járásban így. Az egészségügyi minisztérium azonban már dolgozik a probléma megoldásán, és közben meg közzétette az oltási menetrendet is. Így kiszámíthatóbb lesz, ki mikor válik jogosulttá a koronavírus elleni védőoltásra. Mondjuk egy 44 éves makkegészséges műbútorasztalos csak a - remélhetőleg - hosszú sor végén kulloghat, és ez így van rendjén.

Meg az is, hogy a nem is olyan távoli jövőben egy COVID tanúsítvánnyal, amolyan oltásigazolvánnyal lehet majd átlépni az államhatárokat. A külügyi államtitkár értekezett szerdán egy mobiltelefonban tárolható kódról, amely a védőoltást tanúsítaná, vagy azt, hogy az adott személy már átesett a koronavíruson, esetleg negatív teszteredményt igazolná. Az orosz és a kínai termékek kedvelői nagy bánatára valószínűleg csupán az Európai Unió által jóváhagyott védőoltásokat ismernék el.

A jövő héten még nem lesz suli

A tudományos-fantasztikus filmeket idéző eljövendő még távolinak tűnik, a tömeges tesztelésre felszólító startlövés viszont már eldördült. Dunaszerdahely polgármester közölte is, hogy vasárnap kivételével péntektől keddig fognak tesztelni és már javában zajlanak az online időpont-foglalási rendszer előkészületei. Minden arra vall, hogy a településhez tartozó járásban felkészültek a szűrésre. Aminek az eredményétől függetlenül a jövő héten még biztosan otthon maradnak és távoktatás formájában tanulnak a diákok. Ezt már az oktatásügyi miniszter mondja, akinek meggyőződése, hogy a kormányon belül egyetértés van abban, hogy az oktatás újraindítása prioritás. Ami nem lesz könnyű menet, tekintve, hogy a diákok iskolába való visszatérésének feltétele minden bizonnyal a szűrés lesz. Ami történhet antigénes teszteléssel, vagy külön a tanulókra szabott gargalizálásos módszerrel is.

Új öltöny, új korszak

Ha már a testhezálló megoldásoknál tartunk, nehezen kerülhetjük meg az exkormányfő legújabb sztoriját. Úgy néz ki, Peter Pellegrini esze a kijárási korlátozás közepette csak az öltönyvásárláson járhatott, de pechjére az úri szabók szolgáltatásainak igénybevétele nem tartozik a kivételek közé, még akkor sem, ha a politikus koronavírus-fertőzése miatt jelentősen le is fogyott. A méretre szabott öltöny azonban elengedhetetlen a munkájához, ezt könnyű belátni.

Ahogy azt is, hogy az Egyesült Államok hivatalába beiktatott új elnökével, Joe Bidennel új korszak kezdődik a transzatlanti kapcsolatok terén. Pontosabban nem is annyira újszerű. Biden csupán véget vetne elődje - a republikánus párti Donald Trump - elszigetelődésre törekvő politikájának, és vezetése alatt Amerika azon lesz, hogy partnereivel együttműködve kivegye a részét a globális problémák megoldásából. Ez mindenképpen biztató hozzáállás.

(sárp)