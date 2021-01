Nem fogja maga alatt vágni a fát a koalíció, és a kormányzás hasonló stílusban fog folytatódni, véli a publicista 

Az előrehozott parlamenti választás kikényszerítését célzó törekvéseket Zuzana Čaputová államfő is befolyásolhatja, ugyanis joga van rá, hogy a népszavazásra bocsátandó kérdésről kikérje az alkotmánybíróság véleményét – mutatott rá Juraj Hrabko publicista a TASR TV politikai műsorában.

Fotó: TASR

A petíciós bizottságnak 350 ezer támogató aláírást kell összegyűjtenie a folyamat elindításához.

Emellett a Hlas-SD alkotmánytörvény-tervezetet akar előterjeszteni a választási időszak lerövidítéséről, a Smer-SD célja pedig egy ugyanilyen parlamenti határozat, ám Hrabko szerint ezeknek semmi esélye. „A kormánykoalíció nem fogja maga alatt vági a fát” - mondta.

Azt is megjegyezte, az egyetlen, ami megfoszthatja parlamenti többségétől a kormánykoalíciót, az maga a kormánykoalíció. Véleménye szerint hasonló stílusban fog folytatódni a kormányzás – ezt Igor Matovič (OĽANO) kormányfő és Richard Sulík (SaS) miniszterelnök-helyettes egyre éleződő konfliktusával kapcsolatban jegyezte meg.

„A kormány egyes tagjainak természetéből kiindulva nem várok változást. Ezután is úgy lesz, ahogy idáig volt, és az SaS végül mindig összecsapja a bokáját” - véli Hrabko. Szerinte nem esik szét a kormánykoalíció és nem bukik a kormány. „Ha az SaS otthagyná is a kormánykoalíciót, akkor is azonnal új kormány alakulna az OĽANO, a Sme rodina és a Za ľudí részvételével, 82 kormánypárti parlamenti képviselővel” - emlékeztetett Hrabko.

TASR