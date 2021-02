STARLUX: Je svietenie LED technológiou najúspornejšou formou svietenia? My hovoríme áno

Tých, čo vám odporúčajú LED-ky považujete za bláznov a držíte sa pravidla – čo je staré, to je dobré? Dajte nám šancu presvedčiť vás, že to nie pravda. LED-ky sú jednou z vymožeností novej doby, vďaka ktorej ušetríte, ba dokonca sa vám vaše investície vrátia späť.

Ako vám ušetria čas, peniaze aj energiu?

LED-ky sú vysoko efektívne, čo sa premeny energie na svetlo týka. Zatiaľ čo klasické žiarovky menia na svetlo iba osem percent spotrebovanej energie, LED-ky jej premenia na svetlo až 90-percent.

Navyše, LED svietidlá nepotrebujú počas svojej životnosti nijakú údržbu, ani výmenu vypáleného zdroja. Nečakajú vás žiadne stresy s montážou a demontážou svietidiel. Máte veľkú firmu a v nej svietidiel ako divého maku? Zabudnite aj na náklady za služby, ktoré vám doteraz menili halogénové či klasické žiarovky. Viete koľkokrát až ušetríte? Päťdesiatkrát. Jednoducho, 50-krát!

Aby ste sa pri čítaní tohto textu zapotili trochu aj vy, skúste si vypočítať, koľko nákladov na elektrickú energiu vám LED svietidlá ušetria doma. Ak používate klasické žiarovky, ktoré vyžarujú približne 15 lumenov na jeden spotrebovaný watt, moderné LED-ky sú schopné vyžarovať výrazne vyšší svetelný tok, až 100 lumenov na jeden watt. Koľko by ste teda ušetrili? My si myslíme, že viac ako 80 percent energie, ak sa mýlime, opravte nás.

Jedna LED-ka možno prežije aj vás

Povedali by ste, že niečo dokáže svietiť tak vytrvalo roky a roky? Ak by ste teraz doma zasvietili LED svietidlo a nezhasli takmer šesť rokov, vaša LED-ka by ešte stále svietila.

Ich životnosť sa totiž pohybuje na škále od 20 do 50 tisíc hodín v rokoch.

Ak teda svietite doma v priemere len štyri či osem hodín, na 25 až 50 rokov máte o „buď svetlo“ v domácnosti postarané.

Navyše, LED čipy neprestanú svietiť ani po skončení svojej životnosti, len postupne strácajú na sile.

Ešte stále je podľa vás lepšia klasická žiarovka? Ale prosím vás, veď tá nevydrží svietiť dlhšie ako tisíc hodín a dokonca oveľa menej, pokiaľ na ňu neustále vyvíjate nátlak zapínaním a vypínaním svetla. To na LED-ky nemá žiaden dopad. Lepšie ako klasické žiarovky sú na tom tie úsporné, no ich bilancia je stále pomerne nízka – len osem tisíc hodín.

Šetrné k prírode

Pozitívnych vlastností LED svietidiel by sa ešte našlo mnoho, napríklad ich stmievateľnosť a nulové UV žiarenie, ale aby sme vám nespôsobili mrákoty, spomenieme zavše tie v dnešnej dobe najdôležitejšie – zo všetkých žiaroviek sú najšetrnejšie k prírode.

Pri ich výrobe sa nepoužívajú žiadne toxické látky, neobsahujú teda ortuť, olovo, argón ani iné nebezpečné látky. Tým, že LED-ky vydržia omnoho dlhšie, zahodíte počas ich používania do odpadu omnoho menej žiaroviek a svietidiel.

Veríme, že už teraz montujete doma LED-ky do svojich obľúbených svietidiel.

(PR-cikk)